Sports Watch
-
世紀の対決制して混沌？アーモンドアイの年度代表馬への道のり
三冠馬3頭が出走し、世紀の対決と評されたジャパンカップが決着しました。勝利したのは1番人気アーモンドアイ。史上最多となる芝GI・9勝目を挙げまし…
-
野手登板に「金は欲しいが、ラクもしたい」以上の正義はあるのか？
8月6日のプロ野球巨人VS阪神戦の8回裏途中、11点差で負けている状態の巨人がマウンドに野手登録の増田大輝選手を送り込んだ「野手登板」が、賛否両論…
-
来季のフィギュアスケートは「4分の1回転不足」の境目に天地の差
5月11日、国際スケート連盟はフィギュアスケートの2020-2021年シーズンにおける規定を発表しました。「3回転ルッツの基礎点を下げ、3回転フリップの基…
-
東京マラソン観戦は非難されるべきことなのか？ 今こそ知見に基づいた判断と工夫が必要だ
3月1日に行われた東京マラソン。新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一般ランナーの参加を取り止めとし、沿道での応援についても「自粛」を呼びかけ…
-
10万円以上の寄付は再度必要？それとも不要？東京マラソンチャリティランナーの扱い
新型コロナウイルスの感染拡大を懸念し、2020年の東京マラソンは一般参加を取りやめることが決定されました。マラソンを楽しみにしていた参加者にとっ…
-
厚底シューズ問題で問われる「公平性」の意味
国際陸連が31日に発表した新規定により、「厚底シューズ問題」に一応の決着がつきました。ただ、それは新たな問題を生み出しました。今回の新規定によ…
-
今こそ陸上長距離界が参考にすべき、「高速水着時代」を終わらせた競泳界の英断
「高速水着」という言葉を聞いたときに思い浮かぶのは北京五輪を席捲したイタリア・Speedo社による「レーザー・レーサー」でしょう。その突出した性能…
-
謎の設備「カームダウン・クールダウン」とは？新国立競技場の先進的ユニバーサルデザイン
21日にこけら落としイベントを実施した新国立競技場。当初の設計からは大きくコストダウンを図られ、開閉式屋根などの豪華な仕様は削減された本物件。…
-
JFL奈良クラブの入場者数水増し問題は、「入場者数」条件見直しへの好機
11月末頃よりSNSなどで盛り上がりを見せていた、日本フットボールリーグ（JFL）・奈良クラブによるホームゲーム入場者数の水増し問題について、奈良ク…
-
混乱するスポーツクライミング五輪選考、日本側に勝機はあるか？
東京五輪で金メダルの期待を集める新種目が揺れています。11月1日、日本国内でのスポーツクライミング競技を統括する日本山岳・スポーツクライミング…
-
ラグビーブームを文化として定着させるために、ラグビー界に必要な次の一手
日本を大熱狂させたラグビーワールドカップ。招致が決定した際には多くの不安も抱えながらの大会でしたが、結果としては大成功に終わりました。チケッ…
-
ラグビー日本代表の強さを象徴する「スクラムにおけるノットストレート」
ラグビー日本代表の快進撃がつづいています。5日には日本代表がサモア代表と戦い、38−19で快勝を見せました。しかも、4トライ以上をあげると得られる…
-
MGC2位・服部勇馬の「誤内定」防いだ日本陸連のファインプレー
18日、日本陸連は来たる世界陸上ドーハ大会の代表に「内定」していた右代啓祐選手が、大会に出場できない見込みであることを記者会見にて報告し、謝罪…
-
デザイン変更の影響！？詰め込まれ過ぎた新国立競技場こけら落とし
東京五輪が1年後に迫るなか、いよいよ新国立競技場の完成が近づいてきました。「国立競技場オープニングイベント 〜HELLO, OUR STADIUM〜」と題した有…
-
ブブゼラ、スティックバルーンにつづく新たな応援用鳴りもの「ラチェット」
いよいよ1年後に迫ってきた東京五輪・パラリンピック。世界から多くのファンが訪れることで、普段のスポーツイベントとはガラリと雰囲気も変わること…
-
立見席が意外と良席！？東京五輪会場・海の森水上競技場の居心地
東京五輪に向けて新たに整備されたボート競技の会場・海の森水上競技場。8月7日から11日にかけては世界ジュニアボート選手権が行なわれ、世界各国から…
-
東京五輪も参考にすべきラグビーワールドカップの先着順販売方法
東京五輪の第一次抽選の追加販売が行なわれるのと時を同じくして、ラグビーワールドカップの第4次一般販売も開始されました。10日の18時に始まった公…
-
東京五輪チケット セカンドチャンスは本当に公平か？
東京五輪のチケット第一次抽選が終わり、「全落祭り」と称されるほどにチケット入手は困難な状況となっています。筆者個人も「開閉会式＋19競技」で数…
-
「審判の判定は絶対」に対する選手・球団・ファンの無理解
6日に行なわれたプロ野球中日VSソフトバンク戦では、判定に関する揉め事がありました。8回表、中日の大島洋平選手によるあわやランニングホームランか…
-
上原浩治の暴露に川上憲伸氏が大慌て
31日、テレビ朝日「報道ステーション」には、5月に現役引退を表明した巨人・上原浩治が生出演。同じ歳の野球解説者・川上憲伸氏と仲睦まじい様子でト…