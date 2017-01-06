Linkトラベラーズ
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あまりにも美しいオロモウツの夕暮れ時のクリスマスマーケット！この光景は生涯忘れることはないでしょう
Linkトラベラーズの企画でチェコに来ています。今回はチェコ滞在5日目のダイジェスト版をお伝えします。この日はきっと忘れることのない風景を目にす…
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DAY1: 永遠に飲める黄金のピルスナー・ビール発祥地チェコのPlzeň（プルゼーニュ）に行こう！
冬チェコ取材へやって来て、最初に訪れた街は「Plzeň（プルゼーニュ）」チェコ語読みをコヤナギが耳コピすると「プルゼーニュ」って聞こえるけれ…
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プラハの美しい街を歩きながらのフードツアーとプラハ城見学 チェコ滞在3日目ダイジェスト
Linkトラベラーズの企画でチェコに来ています。今回はチェコへの滞在3日目のダイジェストレポートをしていきます。前日からチェコの首都のプラハに入…
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ピルスナー・ウルケルの工場に見学に行ってきた！
どうも、麦酒男です。チェコ政府観光局＆Linkトラベラーズとのタイアップでチェコへの旅に行ってきました。旅は二日目にして、いきなりクライマックス…
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路面電車、トロリーバス、クリスマスマーケット、素敵な町並み、チェコのプルゼニでの撮影が楽しすぎる！ チェコ滞在初日ダイジェスト #visitCzech #チェコに行こう
Linkトラベラーズの企画でチェコに来ています。チェコでの滞在初日が終了となりましたので、今日はダイジェストで初日を振り返ってみようと思います。…
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チェコのプルゼニという町でヨーロッパ限定ポケモンのバリヤードをゲット！
Linkトラベラーズの企画でチェコに来ています。チェコに来たら必ずやろうとしていたことがありました。それはPokemon Goです。チェコにはヨーロッパ限…
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路面電車、トロリーバス、クリスマスマーケット、素敵な町並み、チェコのプルゼニでの撮影が楽しすぎる！ チェコ滞在初日ダイジェスト
Linkトラベラーズの企画でチェコに来ています。チェコでの滞在初日が終了となりましたので、今日はダイジェストで初日を振り返ってみようと思います。…
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僕らが知らなかったチェコ共和国に関する30のこと
僕らはチェコについて何を知っていて、何を知らなかったのでしょうか。いや、ほとんど何も知らなかったかも。チェコ、いいところ。チェコ、行ってみた…
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チェコ旅行記 イスタンブールからプラハ経由プルゼニュまで
Linkトラベラーズとのタイアップでチェコへの旅に…ターキッシュエアーに乗ってイスタンブールに到着！ 到着は真夜中でした。プラハへの乗継便は明け…
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冬こそヨーロッパがお得！ 観光も買い物も食事も失敗知らずなチェコ周遊7日間がおすすめ
ハロー！いつもお世話になっているチェコ観光局さん主催の「ブロガーツアー」に行ってきたコヤナギユウだよ。「ブロガーツアー」というのはメディア…
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タリン旧市街【サヴォイブティックホテル/Savoy Boutique Hotel】乙女な5つ星ホテル宿泊記 #link_Estonia
◆５スターホテル「サヴォイ ブティック ホテル/Savoy Boutique Hotel」エストニア最後の夜に泊まったのがタリン旧市街にある5スターホテル「サヴォイ…
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エストニアのマナーハウス宿泊記【VihulaMonor/ヴィフラマナーハウス】
◆マナーハウスってなぁに？エストニア2日目のお宿はタリンから車で2時間、ラヘマー国立公園内にある「ヴィフラマナーハウス（Vihula Manor CountryCl…
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エストニアはタリン旧市街だけじゃない！豊かな自然が残るラヘマー国立公園 ヴィル湿原を歩く #link_Estonia
中世の雰囲気を今に残すタリン旧市街はエストニアの観光のハイライトですが、何もタリン旧市街だけがエストニアの見どころというわけではありません。…
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タリン旧市街の見どころは？ まるで中世にタイムスリップしたようなタリン旧市街の下町を散策 #link_Estonia
エストニアの首都タリンの旧市街は、タリン歴史地区（Historic Centre (Old Town) of Tallinn）と呼ばれ、ユネスコ世界遺産にも登録されている場所。…
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エストニアのニットとマジパン〜かわいいお土産屋さん巡り #link_Estonia
エストニアのニット小物が最高にかわいい！エストニアはかわいい小物や雑貨がいっぱいの国。タリンの旧市街で沢山のお店を巡ってきたよ。※メンバーと…
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店名は黒パン。タリン旧市街の隠れ家レストラン Leib Resto ja Aed でおいしいエストニア料理を
エストニアの首都タリンには、エストニア料理の食べられるレストランがたくさんありますが、今回私たちがタリン旧市街散策の合間にランチに立ち寄った…
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タリン旧市街 トーンペアの丘でトーンペア城、のっぽのヘルマン塔、大聖堂、展望台をまわる #link_Estonia
エストニアの首都タリンの旧市街は、タリン歴史地区（Historic Centre (Old Town) of Tallinn）と呼ばれ、ユネスコ世界遺産にも登録されている場所。…
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幻想的！エストニア【ラヘマー国立公園・ヴィル湿原】でお気軽トレッキング #link_estonia
◆エストニア冬の湿原が美しかった！エストニアの首都タリンからバスで約40分の場所にあるヴィル湿原。バス停からも近くタリンからアクセスの良…
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テーマパークのような世界遺産！エストニア・タリン中世の街歩き #link_estonia
◆まるでテーマパーク！世界遺産「タリンの旧市街」を歩こうエストニアで絶対に訪れるべき場所、「タリンの旧市街」。恥ずかしながらUKOARA、ここに来…
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エストニアってどこにあるの？ どんな国なの？ エストニアはフィンランドからフェリーで約2時間 #link_estonia
エストニア政府観光局のプレス・トリップに参加し、フィンランド&エストニア旅行中の取材班。2泊3日で滞在したフィンランドを後に、エストニアへ…