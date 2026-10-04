あまりに優しいラブラドールレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万9000回再生を突破し、「なんてかわいいの」「優しさがしみる…」「まるでボディーガード」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな男の子が悪いことをしたので、叱った結果→大型犬が『いじめられている』と勘違いして…尊すぎる光景】

怒られた男の子に…

Instagramアカウント「k_donpochi」では、「どんちゃん」「ぽちちゃん」という2頭のラブラドールレトリバーと、双子の男の子の日常を紹介しています。今回の主役は、どんちゃん。

この日、双子の男の子のひとりが、どんちゃんにイタズラをしてしまいました。ママが急いで駆け寄り、男の子を叱ると、男の子は反省したような表情に。

すると、そこへどんちゃんがやってきました。なんと、ママと男の子の間にスッと入り、「ママ、怒らないで」と取り持つような姿を見せたのです。

自分がイタズラをされた側なのに、まるで男の子がいじめられていると勘違いしたかのよう。必死に男の子を守ろうとするどんちゃんの優しさに、胸が温まりますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「かわいい弟守り隊だね」「必死に訴えていて泣いた」など沢山の反響がありました。

たくましく成長しそう！？

そんな2匹は、いつでも双子に優しい存在です。双子が外を見たがると、なんと自分たちが踏み台になることも。

ときには双子からおやつをもらい、嬉しそうに味わっていることもあるそうです。

一方で、2匹同士では激しいワンプロを繰り広げることも。すぐそばで双子が遊んでいても、気にする様子はありません。

隣でわんこたちが激しくじゃれ合っていても、双子はいつも通りまったり。優しくて強い2匹に見守られながら育つ双子は、きっとたくましく成長していくのでしょうね。

Instagramアカウント「k_donpochi」には、どんちゃん＆ぽちちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「k_donpochi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。