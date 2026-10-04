スーツケースに荷物を詰めようと開けっ放しで置いておいた飼い主さん。戻ってくると、中には2匹の猫さんたちがいて……。その光景がXに投稿されると、「これだから猫は可愛いんよ」「どっちが行くかもめてるのね」といった声が寄せられました！

【写真：荷物を詰めようとスーツケースを開けておいたら…『2匹の猫がとった行動』】

️スーツケースを開いておいたら…

Xアカウント「@kaerukundes」さまに投稿され、話題になっているのは、猫飼いならではの"あるある"（？）な光景です。

ある日、飼い主さんが荷物を詰めようと、スーツケースを開けっ放しにして床に置いておいたのだそう。

しかし、なかなかスーツケースの準備が捗らなかったのだとか。その理由は……

なんとスーツケースの中で2匹の猫たちが喧嘩を始めたから！

スーツケースの中に入って眠ったり落ち着いた様子で居座る猫さんは見ることがありますが、まさか喧嘩を始めるとは……。

️予想外な光景に「初めて見た」の声

予想外な展開に、X上では「スーツケースの中で落ち着く子はよく見ますが、喧嘩してる子たちは初めて見ましたw」「喧嘩ははじめてみたな」「何故、そこで始まるのか」などの声が殺到。

飼い主さんによると、最初は1匹がスーツケースの中で落ち着いていたそうですが、後からやってきたもう1匹と縄張り争いになってしまったのだそう。

スーツケースを自分のテリトリーにしたい猫さんたちと、スーツケースに荷物を詰め込みたい飼い主さん。これは大変です！

今回紹介した猫さんたちの様子は、不定期でXアカウント「@kaerukundes」さまにて発信されています。

猫さんたち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「@kaerukundes」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。