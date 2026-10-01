「心豊かになります」60代一人暮らしのお金をかけない休日！貸し切り観覧車と絶品ビリヤニ
YouTubeチャンネル「60代一人暮らしVlog「ようこの年金暮らし」│ My daily life in my 60s」が「【60代一人暮らし】何もないひとり旅/貸し切りの観覧車に乗って/印西牧の原/古墳公園/ビリヤニ【年金生活】#306」を公開しました。動画では、怪我の療養から復帰した鈴木よう子さんが、印西牧の原でのリフレッシュした休日の様子を届けています。
日帰り温泉での転倒により右半身を打撲し、しばらく動画投稿を休止していた鈴木さん。「なかなか気持ちが前に向かず、何も手につかない日が続いていました」と語るものの、徐々に落ち着きを取り戻し、気分転換のために千葉県の印西牧の原へ出かけました。
「BIG HOP ガーデンモール印西」では、立派な大観覧車に一人で乗車。「これって貸し切りじゃん」と喜びつつ、観覧車からのミニチュアのような景色を眺めて、「世界って、こんなに広いんだなぁ」と感動する様子が収められています。その後は、モスバーガー＆カフェで大好きな「テリヤキバーガー」を味わい、近くの牧の原公園にある標高41メートルのひょうたん山を散策するなど、一人の時間を存分に楽しんでいました。
帰宅後は、息子さんが作ってくれたという本格的な「マトンビリヤニ」を堪能。「スパイスの芳醇な香りがふわっと広がって、パラパラとしたお米の食感もいい感じ！」と絶賛し、食欲を取り戻した姿を見せています。また、右手の不自由さを補うリハビリとして、簡単なダンスやペン回しに挑戦し、小さな積み重ねの大切さを実感したといいます。
「お金をかけなくても、毎日十分楽しめるんですよね」という言葉の通り、身近な場所への外出やちょっとした挑戦が心にゆとりをもたらすことが伝わってきます。気分が沈みがちな時こそ、いつもと違う景色を眺めたり、新しいことを始めたりするヒントをもらえる動画となっています。
日帰り温泉での転倒により右半身を打撲し、しばらく動画投稿を休止していた鈴木さん。「なかなか気持ちが前に向かず、何も手につかない日が続いていました」と語るものの、徐々に落ち着きを取り戻し、気分転換のために千葉県の印西牧の原へ出かけました。
「BIG HOP ガーデンモール印西」では、立派な大観覧車に一人で乗車。「これって貸し切りじゃん」と喜びつつ、観覧車からのミニチュアのような景色を眺めて、「世界って、こんなに広いんだなぁ」と感動する様子が収められています。その後は、モスバーガー＆カフェで大好きな「テリヤキバーガー」を味わい、近くの牧の原公園にある標高41メートルのひょうたん山を散策するなど、一人の時間を存分に楽しんでいました。
帰宅後は、息子さんが作ってくれたという本格的な「マトンビリヤニ」を堪能。「スパイスの芳醇な香りがふわっと広がって、パラパラとしたお米の食感もいい感じ！」と絶賛し、食欲を取り戻した姿を見せています。また、右手の不自由さを補うリハビリとして、簡単なダンスやペン回しに挑戦し、小さな積み重ねの大切さを実感したといいます。
「お金をかけなくても、毎日十分楽しめるんですよね」という言葉の通り、身近な場所への外出やちょっとした挑戦が心にゆとりをもたらすことが伝わってきます。気分が沈みがちな時こそ、いつもと違う景色を眺めたり、新しいことを始めたりするヒントをもらえる動画となっています。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
こんにちわ、ようこです。年金７万円で一人暮らし。パート仕事もしています。 日々の暮らしを楽しみながら健康的に節約生活を続けていきたいと思っています。 60代一人暮らしVlog「ようこの年金暮らし」チャンネルでは日々の生活のVlogを動画で投稿していきます。 ぜひチャンネル登録して頂けると嬉しいです。 〇私（ようこ）のプロフィール 簡単な自己紹介です ・年齢：67歳 ・夫と離婚して20年。シングルマザーで子供を二人育ててきました ・子ども達はすでに独立 ・千葉（日本）で、家賃 40,000円の賃貸住宅で1人暮らし ・現在は腰痛に耐えながらパートで働いています。 ・特別支給の老齢厚生年金（報酬比例）は60歳から受給 ・2022年5月からYouTubeに挑戦中 ・趣味は散歩、料理、読書、デコパージュ、遺跡巡り、江戸時代の研究、美味しいものを食べること 〇ご挨拶 60代一人暮らしの方がYouTubeを投稿するのを見て、私もやってみようと思いました。まだまだ不慣れでお見苦しい点が多々あるかと思いますが、できるだけリアルタイムで身近な情報を投稿していきます。 60代で現在一人暮らしの私。60年も生きているといろいろありますよね。皆さまもきっとそのような波乱万丈な人生を歩んできてると思います。ぜひコメントなどでシェアして頂いて皆さんとやりとりが出来たら嬉しいです。 #年金 #60代 #シニア お問い合わせ: suzukiyoko0131@gmail.com
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