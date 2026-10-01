チャンネル情報

こんにちわ、ようこです。年金７万円で一人暮らし。パート仕事もしています。 日々の暮らしを楽しみながら健康的に節約生活を続けていきたいと思っています。 60代一人暮らしVlog「ようこの年金暮らし」チャンネルでは日々の生活のVlogを動画で投稿していきます。 ぜひチャンネル登録して頂けると嬉しいです。 〇私（ようこ）のプロフィール 簡単な自己紹介です ・年齢：67歳 ・夫と離婚して20年。シングルマザーで子供を二人育ててきました ・子ども達はすでに独立 ・千葉（日本）で、家賃 40,000円の賃貸住宅で1人暮らし ・現在は腰痛に耐えながらパートで働いています。 ・特別支給の老齢厚生年金（報酬比例）は60歳から受給 ・2022年5月からYouTubeに挑戦中 ・趣味は散歩、料理、読書、デコパージュ、遺跡巡り、江戸時代の研究、美味しいものを食べること 〇ご挨拶 60代一人暮らしの方がYouTubeを投稿するのを見て、私もやってみようと思いました。まだまだ不慣れでお見苦しい点が多々あるかと思いますが、できるだけリアルタイムで身近な情報を投稿していきます。 60代で現在一人暮らしの私。60年も生きているといろいろありますよね。皆さまもきっとそのような波乱万丈な人生を歩んできてると思います。ぜひコメントなどでシェアして頂いて皆さんとやりとりが出来たら嬉しいです。 #年金 #60代 #シニア お問い合わせ: suzukiyoko0131@gmail.com