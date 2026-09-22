日課となったスリスリと膝上での穏やかな時間

雪の中で震えていた重症の野良猫を緊急保護！まさかの結末と投稿者の人生を変えた決断とは

チョコ猫さんとの不思議な縁。「最期まで待ってたかのよう」とねこかますが贈る別れ

闇夜の駐車場で鳴き続ける猫を緊急保護…過酷すぎる真実に胸が締め付けられる

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos