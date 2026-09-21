愛犬ジャーマンシェパードを実家に預けた結果、お母さんからLINEがきて…。格好良い外見とは裏腹な、ギャップがありすぎる光景が話題になっているのです。

思わず胸がキュンとしてしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で38万件のいいねが寄せられています。

【写真：『カッコいい顔の大型犬』を実家に預けた結果→母からLINEが送られてきて…ギャップがありすぎる光景】

Xアカウント『@prucia_royal』に投稿されたのは、ジャーマンシェパードさんのお姿。

この日、飼い主さんのご実家でお留守番していたという「ロク」くん。お母さんが、その様子をスマホで撮影、LINEで送ってきてくれたのだといいます。

『ギャップがありすぎる光景』に悶絶必至

届いた写真に映っていたのは、完全に安心しきった様子で眠っているロクくん。カッコいい外見からは想像できないほど可愛い寝姿です。

ピンと伸ばされたスマートで長く立派な腕が大切そうに抱えているのは…ウサギさんのぬいぐるみ。そのぬいぐるみは、飼い主さんがロクくんをご実家に預ける際に渡したものだったのだそう。

まるで小さな赤ちゃんのような行動が尊すぎる

ご実家でリラックスしつつも、飼い主さんがくれたぬいぐるみを抱えて眠るそのお姿は、おばあちゃんのお家で、お母さんの帰りを待っている小さな子どものような…。

凛々しく格好良い美貌とは裏腹にまるで赤ちゃんのような行動を見せてくれたのだといいます。

ギャップに悶絶必至、いじらしくて健気で可愛いロクくんの行動に飼い主さんも胸打たれずにはいられなかった模様。

あまりにも尊いその光景は多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「ほんとに尊い」「気に入ったのね」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

2025年4月、虹の橋のふもとへと旅立ったというロクくん。飼い主さんは、ロクくんとのたくさんの想い出を振り返りながら、ジャーマンシェパードの魅力を発信されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@prucia_royal」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。