高校教師の男が生徒と一緒に住宅に侵入し、窃盗しようとしたとして逮捕されました。生徒に手口のアドバイスもしていたといいます。

■高校教師の木村容疑者「生徒からは友達感覚に…」

窃盗未遂などの疑いで逮捕された、伊豆大島にある都立高校の教師・木村涼介容疑者（26）。

木村涼介容疑者（警視庁の調べに）

「生徒からは友達感覚に思われていた」

“友達感覚”だったという当時の教え子の少年2人とともに住宅に侵入し、窃盗をしようとした疑いがもたれています。

■70代男性の家に無施錠だった窓から侵入か

警視庁によりますと、現場は大島町の70代の男性が住む家。

今年2月、木村容疑者ら3人は空き家だと思いこの家の無施錠だった窓から部屋に侵入したとみられています。ところが、男性が在宅していたため物音がきこえ、逃走したといいます。

■少年「先生を誘った。嫌がる様子もなく乗り気だった」

少年のうちの1人に誘われ、車に乗せてもらい現場に向かったとみられる木村容疑者。少年2人はすでに逮捕されていて、警視庁の調べに対し、1人は…

少年の1人

「自分から空き家に入ろうと先生を誘った。嫌がる様子もなく乗り気だった」

．

もう1人の少年は。

「車に乗ろうとしたら後部座席に先生がいてびっくりした」

■今年1月～2月、大島町で空き巣多発 “同じ高校”少年6人を逮捕

実は、伊豆大島では今年1月から2月にかけて空き巣被害が多発。「鹿の角」や「模造刀」を盗んだなどとして、先月までに同じ高校の生徒だった少年6人が逮捕されていました。

その少年らの供述から教師の木村容疑者の関与が浮上したのです。

■「仏壇のおりんは純金で高く売れる」アドバイスも

生徒が空き巣をしていることを把握していたという木村容疑者。教師として止めるどころか…

木村涼介容疑者(26)

「仏壇のおりんは純金で高く売れるから、探したほうがいいよ」

生徒が、盗んだ金の指輪を見せると…

木村涼介容疑者(26)

「本物っぽいな。今週、東京に出るから査定してもらおうか」

最初は、処分方法のアドバイスなどをしていたといいますが、今回、実際に犯行に加わったとみられています。

■木村容疑者「肝試し的な感覚で興味があった」窃盗未遂容疑は否認

調べに対し、木村容疑者は…

木村涼介容疑者(26)

「肝試し的な感覚で興味があったので付いていきました。車庫みたいなところには入ったが、窓から室内に入った記憶はありません」

住居侵入容疑については認めているものの、窃盗未遂容疑は否認しているということです。