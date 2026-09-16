高市首相は、17日の内閣改造を前に日本維新の会の吉村代表と与党党首会談を行い、「日本維新の会に閣内に入ってもらいたい」と正式に伝えました。新たな内閣の布陣ですが、これまでに木原官房長官、茂木外相、小泉防衛相、片山財務相の留任が固まっています。また、古川参院議員、日本維新の会からは中司前幹事長が初入閣する見通しです。日本テレビ政治部・矢岡亮一郎官邸キャップが、以下の3つのポイントで解説します。

【1】ライバル林総務相「打診あれば…」

【2】“革命的人事”若手抜てきは？

【3】経済キーマン「骨格でなくお肉」

■林氏の周辺「留任の打診があれば受けると話していた」

──新たな布陣がまもなく見えてくるということなんですよね。

15日の党人事も前日夕方に党役員に一斉に電話がありました。私たちも取材を進めていますが、まずは、やはりライバル候補、林総務相の処遇です。

まず、打診があったかどうか。そして、受けるかどうかですが、私たちの取材では、最近、林総務相と話した複数の周辺が「林さんは『留任の打診があれば受ける』と話していた」としています。

高市首相は打診するのか、したのか、来年秋の総裁選を見据えて大きなターニングポイントになります。

■若手議員が抜てきされ初入閣の可能性も

──もう一つ“革命的人事”とは。

ある政権幹部が15日、今回の人事を「革命」と表現していたんですが、何が革命的かというと、選び方が革命的だと。

首相の最側近、木原官房長官も高市首相は「能力主義」と「政策本位」で選ぶと話しています。この「革命」と言った政権幹部は、「完全に能力主義。能力といっても、ただ優秀なだけではなくて、役職希望アンケートの意欲も考慮をする」と話しています。

こうした中で、私たちの取材では、当選回数の少ない、党内では若手とされる議員が抜てきされ初入閣の可能性があるという情報もありました。

■“経済キーマン”の留任は

──そして3つ目、経済キーマン「骨格でなくお肉」とは。

経済のキーマン、実は3人いますが、片山財務相はすでに留任が固まっています。こちらは骨格です。残る2人、一人は赤沢経産相で、ご自身は自虐的に自分は「骨格でなくお肉」だと言っていますが、キーマンです。そしてもう一人が城内成長戦略担当相です。

赤沢経産相は、アメリカの関税交渉でラトニック商務長官と親密な関係を作って、対米関係でも一時貴重な情報源になっていました。高市首相からは、国会の場で「私に恥をかかせるなと言ったよね」と冗談交じりに言われる場面もあったりと、親密さも伺わせていますが、留任するかどうか、対米外交にも関わってきます。

一方で、成長戦略を担当する城内大臣ですが、看板政策の「責任ある積極財政」の旗振り役でもあります。

高市首相周辺は「マーケットの値動きにも大きく影響するポスト」だと話していますが、留任させるのかどうか、市場関係者も注目しています。

すでに高市首相から新閣僚らへの打診の電話は、始まっているとみられ、新たな内閣の顔ぶれがまもなく明らかになる見通しです。