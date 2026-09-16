「DeNAありがとう」が一転…阪神にとって“一番戦いたくない敵”に。7連勝で蘇る“2年前の悪夢”
「ありがとう」と感謝していた相手が、数日後には一番会いたくない敵になってしまった--。
いまの阪神ファンにとって、DeNAはまさにそんな存在だ。阪神は9月15日の中日戦に敗れ、泥沼の7連敗。それでも首位を守り、優勝マジックまで減らしたのだから、何とも奇妙な状況である。
◆DeNAが巨人を3タテで阪神のマジックが減少
そんな皮肉を生んでいるのが他でもないDeNAだ。13日からの巨人3連戦をすべて制し、0.5ゲーム差まで阪神に迫っていた2位巨人を足止めした。阪神にとっては願ってもない3連勝だった。
SNSでは「今日も負けたのに、DeNAさんのおかげでマジックがまた減った」と感謝する虎党も現れた。だが、喜んでばかりもいられない。巨人を叩いてくれたDeNAが、さすがに勝ちすぎているのである。
DeNAは9月に入って10勝2敗。9日から7連勝中で、この7試合では52得点、11失点と相手を圧倒している。
◆上位2球団を直接叩くDeNAの「異次元の勢い」
しかも9月の阪神、巨人との対戦では6勝1敗。下位球団から白星を稼いでいるだけではなく、上位2球団を直接叩きながら浮上してきた。直近の巨人3連戦だけでも22得点5失点。最後は13-2の大差をつけ、阪神を追う巨人を完膚なきまでに叩きのめした。
阪神と巨人のファンにとって、いまのDeNAは脅威だろう。ただ、弱気になる理由はDeNAが強いからだけではない。自分たちのチームにも、不安材料があまりに多いからだ。
阪神は7連敗中。いくら首位とはいえ、9月中旬にここまで白星から遠ざかれば、10月の短期決戦まで楽観できるファンは多くないだろう。
また、巨人は事情が少し違う。阪神が足踏みする間に首位を射程圏に捉え、首位浮上が見えてきた。ところが、そこで待っていたDeNAに3連敗。せっかく目の前まで来た首位を奪えないどころか、CSで再戦する可能性のある相手に3日続けて敗れた。
しかも最終戦は13失点。巨人ファンからすれば、これだけ叩かれた相手と「10月にまたやるのか」と考えたくもなるだろう。
◆「ありがとう」が恐怖に…残り5度の直接対決が阪神を待つ
DeNAはこれで巨人と5ゲーム差、首位阪神とは5.5ゲーム差まで迫った。阪神ファンの「ありがとう」も、ここまで来ると別の感情へ変わり始めて当然だ。
「DeNAのおかげでマジックが減ってるとはいえ、このDeNAと戦って勝てる気がせん」
今回の状況を、そのまま言い表したような声もあった。
しかも阪神とDeNAには直接対決がまだ5試合残されている。仮にDeNAがその5試合をすべて取れば、他カードの結果を別にしても、現在の5.5ゲーム差のうち5ゲームを直接対決だけで削ることになる。
いまの阪神ファンにとって、DeNAはまさにそんな存在だ。阪神は9月15日の中日戦に敗れ、泥沼の7連敗。それでも首位を守り、優勝マジックまで減らしたのだから、何とも奇妙な状況である。
◆DeNAが巨人を3タテで阪神のマジックが減少
そんな皮肉を生んでいるのが他でもないDeNAだ。13日からの巨人3連戦をすべて制し、0.5ゲーム差まで阪神に迫っていた2位巨人を足止めした。阪神にとっては願ってもない3連勝だった。
SNSでは「今日も負けたのに、DeNAさんのおかげでマジックがまた減った」と感謝する虎党も現れた。だが、喜んでばかりもいられない。巨人を叩いてくれたDeNAが、さすがに勝ちすぎているのである。
◆上位2球団を直接叩くDeNAの「異次元の勢い」
しかも9月の阪神、巨人との対戦では6勝1敗。下位球団から白星を稼いでいるだけではなく、上位2球団を直接叩きながら浮上してきた。直近の巨人3連戦だけでも22得点5失点。最後は13-2の大差をつけ、阪神を追う巨人を完膚なきまでに叩きのめした。
阪神と巨人のファンにとって、いまのDeNAは脅威だろう。ただ、弱気になる理由はDeNAが強いからだけではない。自分たちのチームにも、不安材料があまりに多いからだ。
阪神は7連敗中。いくら首位とはいえ、9月中旬にここまで白星から遠ざかれば、10月の短期決戦まで楽観できるファンは多くないだろう。
また、巨人は事情が少し違う。阪神が足踏みする間に首位を射程圏に捉え、首位浮上が見えてきた。ところが、そこで待っていたDeNAに3連敗。せっかく目の前まで来た首位を奪えないどころか、CSで再戦する可能性のある相手に3日続けて敗れた。
しかも最終戦は13失点。巨人ファンからすれば、これだけ叩かれた相手と「10月にまたやるのか」と考えたくもなるだろう。
◆「ありがとう」が恐怖に…残り5度の直接対決が阪神を待つ
DeNAはこれで巨人と5ゲーム差、首位阪神とは5.5ゲーム差まで迫った。阪神ファンの「ありがとう」も、ここまで来ると別の感情へ変わり始めて当然だ。
「DeNAのおかげでマジックが減ってるとはいえ、このDeNAと戦って勝てる気がせん」
今回の状況を、そのまま言い表したような声もあった。
しかも阪神とDeNAには直接対決がまだ5試合残されている。仮にDeNAがその5試合をすべて取れば、他カードの結果を別にしても、現在の5.5ゲーム差のうち5ゲームを直接対決だけで削ることになる。