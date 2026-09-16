「横浜が3タテしてくれなかったら…」トラヤマが明かす阪神首位陥落の危機とペナントの現実
YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」のトラヤマ氏が、「【横浜優勝】1イニング3発など読売にホームラン浴びせまくり粉砕！13得点の大勝で読売を3タテ！阪神首位陥落危機をDeNAが救う！7連勝で大歓喜するDeNAファン！ハマスタお祭り騒ぎ！」と題した動画を公開した。動画では、横浜DeNAベイスターズ対読売ジャイアンツの試合を実況しながら、阪神タイガースのリーグ連覇に向けた「ハマトラ同盟」の重要性と、巨人を粉砕したDeNAの猛攻について熱く語っている。
冒頭、トラヤマ氏はDeNAのユニフォーム姿で「どうもハマヤマです」と挨拶し、阪神とDeNAが同盟を結び巨人を倒す「共闘宣言」を行った。クライマックスシリーズでの対戦は避けたいとしつつも、阪神のリーグ連覇を最優先とし、「読売の負けを願って横浜を応援します」「読売3タテするぞ！」と闘志を燃やした。
試合は初回、巨人に先制を許すものの、その裏に牧秀悟の同点ホームランが飛び出すと、トラヤマ氏は両手を挙げて大歓喜。「牧秀悟あってのDeNA」と賛辞を送り、その後も林琢真の勝ち越しタイムリーなどで初回から一挙4得点を奪う展開に「戸郷KOや！」と興奮を隠せない様子を見せた。
さらに2回裏には、佐野恵太の3ランホームランに加え、筒香嘉智、蝦名達夫と1イニング3発のホームランが飛び出す猛攻に発展。度会隆輝のタイムリースリーベースなどで13得点を奪う圧倒的な試合運びに、「打ちすぎで逆に怖い」と驚愕しつつも、横浜市歌や応援歌を熱唱して喜びを爆発させた。
試合終了後、トラヤマ氏はDeNAが13対2で巨人を下し、3タテを果たしたことに「横浜、読売3タテしてくれてありがとう」と深く感謝。「横浜が3タテしてくれなかったら阪神首位陥落どころか最大2.5差読売につけられてた」と胸をなで下ろした。最後には「阪神との残り5試合はお手柔らかに」と警戒を見せ、激化する首位争いへの思いをにじませて動画を締めくくった。
冒頭、トラヤマ氏はDeNAのユニフォーム姿で「どうもハマヤマです」と挨拶し、阪神とDeNAが同盟を結び巨人を倒す「共闘宣言」を行った。クライマックスシリーズでの対戦は避けたいとしつつも、阪神のリーグ連覇を最優先とし、「読売の負けを願って横浜を応援します」「読売3タテするぞ！」と闘志を燃やした。
試合は初回、巨人に先制を許すものの、その裏に牧秀悟の同点ホームランが飛び出すと、トラヤマ氏は両手を挙げて大歓喜。「牧秀悟あってのDeNA」と賛辞を送り、その後も林琢真の勝ち越しタイムリーなどで初回から一挙4得点を奪う展開に「戸郷KOや！」と興奮を隠せない様子を見せた。
さらに2回裏には、佐野恵太の3ランホームランに加え、筒香嘉智、蝦名達夫と1イニング3発のホームランが飛び出す猛攻に発展。度会隆輝のタイムリースリーベースなどで13得点を奪う圧倒的な試合運びに、「打ちすぎで逆に怖い」と驚愕しつつも、横浜市歌や応援歌を熱唱して喜びを爆発させた。
試合終了後、トラヤマ氏はDeNAが13対2で巨人を下し、3タテを果たしたことに「横浜、読売3タテしてくれてありがとう」と深く感謝。「横浜が3タテしてくれなかったら阪神首位陥落どころか最大2.5差読売につけられてた」と胸をなで下ろした。最後には「阪神との残り5試合はお手柔らかに」と警戒を見せ、激化する首位争いへの思いをにじませて動画を締めくくった。
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チャンネル情報
現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。