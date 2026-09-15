阪神悪夢の7連敗　巨人も“お付き合い”大敗にTGファン呆れ顔「阪神も巨人も優勝する気がないんやな」

リーグ連覇に向かうチームが正念場を迎えている（C）産経新聞社

阪神は9月15日の中日戦（甲子園）に1ー4と敗れ、今季ワーストを更新する7連敗となった。2位の巨人もDeNAに大敗したため、優勝マジックは14、ゲーム差は0.5のままとなった。

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先制したのは中日。4回無死二、三塁の場面、ミゲル・サノーの内野ゴロの間に1点を奪うと、阪神打線も5回に森下翔太の61イニングぶりとなる適時打が飛び出し、1－1の同点に追いつく。



しかし同点に追いついた直後、4番手で登板した石井大智が6回一死一塁からサノーに左中間スタンドへ運ばれ、2点本塁打を浴びる。石井にとっては自身の持つ連続無失点記録は52試合でストップすることになった。

打線は4回に一死満塁の好機を作るも代打の糸原健斗は併殺に倒れた。5回に森下の適時打で1点を奪うも、その後は追加点を奪えず。

逆に救援陣は7回から登板した及川雅貴も福永裕基に適時打を許し、1－4とリードを広げられた。

3点を追う9回は無死一、二塁のチャンスを作るも中野拓夢が空振り三振、続く森下翔太も相手守護神松山晋也の直球に手が出ず、見逃し三振。二死一、二塁で打席に入った主砲・佐藤輝明も見逃し三振に倒れ、ゲームセット。