爆食夫婦が忖度なしで徹底比較！セブン、ローソン、ファミマ、デイリーのサンドイッチ「選び方の正解」
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【コンビニ4社】サンドイッチ16種類を食べ比べ！セブン・ローソン・ファミマ・デイリーのNo.1が決定【爆食】」と題した動画を公開した。動画では、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキのコンビニ4社のサンドイッチ全16種類を食べ比べ、独自の視点で部門別評価と総合No.1を決定している。
比較は「照り焼きチキン」「レタス・野菜」「たまご・ハム」「変わり種」の4ジャンルで実施された。照り焼きチキン部門では、デイリーヤマザキの「照焼チキンたまご」を実食した際、じゅんちゃんが「炭火焼きみたいな香りがする」「肉肉しい」と大絶賛し、2人揃って1位に選出した。一方で、セブン-イレブンは「たまごサンドになりがち」、ローソンは薄めのパンに「タレが多くてしょっぱい」と、忖度なしの率直な感想を交わしている。
レタス・野菜部門では、セブン-イレブンとファミリーマートから同名の「シャキシャキレタス」が登場。セブン-イレブンは「サウザンドレッシングみたいな味」と好評を得たが、ファミリーマートの方が味が濃くて美味しいと評価が分かれた。また、ローソンの「野菜ミックス」については、トマトとハムの旨味が絶賛されている。
たまご・ハム部門では、ファミリーマートの「たまごづくし」が分厚いパンとたまごフィリングの圧倒的なボリューム感で存在感を放った。デイリーヤマザキの「ツナ＆たまご」はツナの甘みが好評を得ている。さらに、各社オリジナルの「変わり種部門」として、セブン-イレブンの「チョコミント」やローソンの「味噌カツ」、ファミリーマートの「4種のフルーツミックス」などが登場し、バラエティ豊かなラインナップを楽しんだ。
全16種類を完食した2人が選んだ総合No.1は、じゅんちゃんがデイリーヤマザキの「照焼チキンたまご」、まるちゃんがファミリーマートの「たまごづくし」という結果になった。2人は「各社で全然違う」とコンビニサンドイッチの奥深さを語り、動画を締めくくった。身近なコンビニ飯を選ぶ際の参考として、また新たな味の発見につながる、非常に役立つ内容となっている。
比較は「照り焼きチキン」「レタス・野菜」「たまご・ハム」「変わり種」の4ジャンルで実施された。照り焼きチキン部門では、デイリーヤマザキの「照焼チキンたまご」を実食した際、じゅんちゃんが「炭火焼きみたいな香りがする」「肉肉しい」と大絶賛し、2人揃って1位に選出した。一方で、セブン-イレブンは「たまごサンドになりがち」、ローソンは薄めのパンに「タレが多くてしょっぱい」と、忖度なしの率直な感想を交わしている。
レタス・野菜部門では、セブン-イレブンとファミリーマートから同名の「シャキシャキレタス」が登場。セブン-イレブンは「サウザンドレッシングみたいな味」と好評を得たが、ファミリーマートの方が味が濃くて美味しいと評価が分かれた。また、ローソンの「野菜ミックス」については、トマトとハムの旨味が絶賛されている。
たまご・ハム部門では、ファミリーマートの「たまごづくし」が分厚いパンとたまごフィリングの圧倒的なボリューム感で存在感を放った。デイリーヤマザキの「ツナ＆たまご」はツナの甘みが好評を得ている。さらに、各社オリジナルの「変わり種部門」として、セブン-イレブンの「チョコミント」やローソンの「味噌カツ」、ファミリーマートの「4種のフルーツミックス」などが登場し、バラエティ豊かなラインナップを楽しんだ。
全16種類を完食した2人が選んだ総合No.1は、じゅんちゃんがデイリーヤマザキの「照焼チキンたまご」、まるちゃんがファミリーマートの「たまごづくし」という結果になった。2人は「各社で全然違う」とコンビニサンドイッチの奥深さを語り、動画を締めくくった。身近なコンビニ飯を選ぶ際の参考として、また新たな味の発見につながる、非常に役立つ内容となっている。
YouTubeの動画内容
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