【100均】もっと早く知りたかった！家事・収納便利グッズを正直レビュー
YouTubeチャンネル「KaoRiuM / かおりうむ」が、「【100均】これ感動しました、、、便利すぎて手放せない隠れた名品11選」と題した動画を公開しました。
ダイソーやセリアなどの100円ショップで購入できる、日常生活のプチストレスを減らしてくれる実用的なアイテムを多数紹介しています。
収納や掃除の手間を省く工夫が詰まった今回の動画。
序盤に登場したダイソーの「縦横はさめるかもいフック」は、縦横どちらの向きでも挟めるうえ、フック部分を取り外して向きを変えられるのも特徴です。
ダイニングテーブルに挟んで除菌スプレーを掛ければ、使いたいときにサッと手に取れる掃除動線が作れます。また、窓枠に取り付けてカーテンのタッセル代わりにするなど、アイデア次第で使い道が広がります。
さらに2個使いして突っ張り棒を通し、簡易的な物干しスペースを作る活用法も紹介されました。
中でも注目したいのが、ダイソーの「折り畳み式ドアフック（ハンガー掛け）」。
ドアやクローゼットに引っ掛けるだけで使え、広げるとギザギザ部分にハンガーを5本掛けられます。洗濯物の一時掛けや、外出から帰宅後のカバンや羽織の一時置き、翌日に着る洋服の準備など、ちょっとしたスペースを有効活用できるのが便利なポイントです。
使わないときはコンパクトに折り畳めるため、場所を取らず部屋にスッと馴染むのも嬉しいポイントです。
大がかりな収納用品を設置せず、手軽にハンガー掛けを増やせるアイテムとなっています。
また、掃除の手間を減らすアイテムとして、ダイソーで販売されている花王の「強力カビハイター 排水口そうじ これだけ」も紹介。
排水口に粉末を振りかけ、ぬるま湯を注いで30分ほど放置すると、モコモコとした泡がカビやヌメリを包み込みます。排水口だけでなく、フタも一緒に洗浄できるのが便利なポイントです。
擦り洗いの手間を減らせる使い勝手について、「気に入りすぎて、うちはいつもストックしている」と紹介しています。
単なる商品の紹介だけでなく、実際に使って感じたメリットや、複数のアイテムを組み合わせた活用法まで紹介している本動画。
手頃な価格で家事や収納のちょっとした悩みを減らしてくれる便利グッズを探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
ダイソーやセリアなどの100円ショップで購入できる、日常生活のプチストレスを減らしてくれる実用的なアイテムを多数紹介しています。
収納や掃除の手間を省く工夫が詰まった今回の動画。
序盤に登場したダイソーの「縦横はさめるかもいフック」は、縦横どちらの向きでも挟めるうえ、フック部分を取り外して向きを変えられるのも特徴です。
ダイニングテーブルに挟んで除菌スプレーを掛ければ、使いたいときにサッと手に取れる掃除動線が作れます。また、窓枠に取り付けてカーテンのタッセル代わりにするなど、アイデア次第で使い道が広がります。
さらに2個使いして突っ張り棒を通し、簡易的な物干しスペースを作る活用法も紹介されました。
中でも注目したいのが、ダイソーの「折り畳み式ドアフック（ハンガー掛け）」。
ドアやクローゼットに引っ掛けるだけで使え、広げるとギザギザ部分にハンガーを5本掛けられます。洗濯物の一時掛けや、外出から帰宅後のカバンや羽織の一時置き、翌日に着る洋服の準備など、ちょっとしたスペースを有効活用できるのが便利なポイントです。
使わないときはコンパクトに折り畳めるため、場所を取らず部屋にスッと馴染むのも嬉しいポイントです。
大がかりな収納用品を設置せず、手軽にハンガー掛けを増やせるアイテムとなっています。
また、掃除の手間を減らすアイテムとして、ダイソーで販売されている花王の「強力カビハイター 排水口そうじ これだけ」も紹介。
排水口に粉末を振りかけ、ぬるま湯を注いで30分ほど放置すると、モコモコとした泡がカビやヌメリを包み込みます。排水口だけでなく、フタも一緒に洗浄できるのが便利なポイントです。
擦り洗いの手間を減らせる使い勝手について、「気に入りすぎて、うちはいつもストックしている」と紹介しています。
単なる商品の紹介だけでなく、実際に使って感じたメリットや、複数のアイテムを組み合わせた活用法まで紹介している本動画。
手頃な価格で家事や収納のちょっとした悩みを減らしてくれる便利グッズを探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
100均・ニトリ・3COINS・Standard Products・THREEPPYなどを中心に、 忙しい毎日でも失敗しない、コスパ最強アイテムを紹介しています🛒 実際に使って 「家事がラクになった」「これは感動した」ものだけを正直レビュー✨ 育児と家事の合間に、リアルな生活目線で動画を作っています。
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