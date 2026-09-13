シルバーウイークに車で旅行に出掛ける予定がある人は多いのではないでしょうか。そんな中、NEXCO中日本 金沢支社が9月13日までに公式Xアカウントを更新。高速道路で逆走事故が多発しているとして、注意を呼び掛けています。

【画像】「えっ…！？」 これが高速道路で“逆走車”を見たときの対処法です！

NEXCO中日本 金沢支社は「多発しています 逆走車両にご注意ください」「E8 #北陸道 において、#逆走事象や逆走事故が多発しています 逆走車は追越車線を走行する傾向があります」と投稿。

その上で「前方がよく見えるよう車間距離を十分確保し、安全な速度で走行してください」「また、逆走車情報を見聞きされたら、速度を落として走行車線を走行してください」と対策を呼び掛けています。

投稿では、路肩に止まっていた車がUターンし、近くを通ったトラックと危うく接触しそうになる瞬間を収めた動画が公開されています。

この投稿に対し、SNS上では「2度と運転させるなよ」「意味が分からない…」「免許取り消し＆再取得不可にしてください」「逆走は飲酒運転と同じ罰則にしてよいのでは」「なぜUターンしたのか」「高速道路でUターンするような人は運転無理です。またやりますよ」などの声が上がっています。