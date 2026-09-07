岐阜県本巣市のケーキ店兼住宅で5人が死傷した放火とみられる火事で、搬送後に死亡した男性は、集まりに招かれていなかったことがわかりました。

【写真を見る】【速報】ケーキ店“放火”5人死傷火災 搬送後死亡の男性 集まりには“招待されていなかった” 車の中で上半身裸 意識もうろうとした状態で見つかる 岐阜･本巣市

おととい午後9時ごろ、岐阜県本巣市のケーキ店「さんらいず」から火が出て、

2階建ての建物約300平方メートルが焼けました。



焼け跡からは男女2人の遺体が見つかり、岐阜県瑞穂市に住む葬祭業の会社役員・林寛至さん70歳が車の中で上半身裸で意識がもうろうとした状態で見つかり、病院で死亡しました。

林さんだけは集まりに招かれていなかった

当時2階の住宅部分では、オーナーの66歳の女性や、女性の中学時代の同級生9人が集まって食事をしていましたが、林さんだけは集まりに招かれていなかったことが捜査関係者への取材で、新たにわかりました。

住宅部分では、マージャンも行われていたということで、警察は林さんがなぜ集まりに加わったのか、瑞穂市内の自宅を捜索するなどして、詳しいいきさつを調べています。