ケージに入れられてしまったことが不満すぎる、大型犬の赤ちゃんの表情が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万1000回再生を突破し、「ただただ可愛い」「めちゃくちゃわかりやすいｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：寝る時間になったので『赤ちゃん犬をケージに入れた』結果→ふと顔を見てみると…子犬とは思えない『不満の表情』】

ケージに入れられる→不満爆発！

Instagramアカウント「wakutano_」に投稿されたのは、寝る時間になったのでケージに入れられたゴールデンレトリバーの赤ちゃん「せう」ちゃんのお姿。せうちゃんは当時、生後1ヶ月の小さな赤ちゃん犬だったのだそう。

ケージの扉の真ん前でどすっとお座りし、どう見ても不服そうな表情をしているせうちゃん。飼い主さんの「怒ってるの？」の言葉に、せうちゃんは前足をダンッと床に叩きつけ、不満を思い切りぶつけます。

必死の「まだ遊びたい」アピール

「出してぇ」とばかりにケージの柵に手をかけ、まだまだ遊びたいアピールをするせうちゃん。生後1ヶ月とは思えない程に、不満を表情で語るせうちゃんの姿に思わず笑いが込み上げてしまいます。

10匹兄弟の末っ子として生まれたせうちゃんは、ママのお腹の中で亡くなっていてもおかしくない状況だったのだそう。しかし、ママとせうちゃんの生命力のおかげですくすく育ち、現在は1歳になっているんだとか。

幸せいっぱいの毎日

新しい家族のもとで暮らす予定でしたが、縁あってお家に残ることになったというせうちゃん。飼い主さんは、やんちゃでマイペース、自由で甘えん坊だというせうちゃんの「全部が可愛くて愛おしい」と愛情も全開です。

当時、せうちゃんを家に残すことをかなり悩んだという飼い主さんですが、現在のせうちゃんは笑顔いっぱい。楽しそうに走り回る幸せそうな姿を見ていると、見ているこちらも嬉しくなってしまいます。

投稿には「ただただ可愛い」「めちゃくちゃわかりやすいｗ」「1ヶ月でこんな顔するんやね」「成長が楽しみすぎる」「前足のタンッが愛おしすぎます」といったコメントが寄せられています。

幸せいっぱいのせうちゃんの日常は、Instagramアカウント「wakutano_」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wakutano_」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。