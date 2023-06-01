青森県青森市は、3日午前1時50分に「緊急安全確保」を発令しました。

「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。

ただちに命を守るための最善の行動をとってください。



◆自治体による補足情報

【警戒レベル５ 緊急安全確保】

青森市から発令

・身の安全を確保

・河川を超えないで避難

・または高いところに避難



発令時刻：9月3日 1時50分

対象区域：瀬戸子神田

瀬戸子磯田

飛鳥岸田

飛鳥福浦

飛鳥塩越





理由：瀬戸子川氾濫◆発令エリア◆緊急安全確保 飛鳥 塩越(あすかしおこし) 205世帯 410人 飛鳥 福浦(あすかふくうら) 40世帯 87人 飛鳥 岸田(あすかきしだ) 87世帯 157人瀬戸子磯田(せとしいそだ) 54世帯 111人瀬戸子神田(せとしかんだ) 70世帯 127人合計 456世帯 892人 NEWS DIG アプリ では位置情報に合わせた避難情報など最新の防災情報を無料で受け取れます。◆避難情報について「緊急安全確保」が発表された場合「緊急安全確保（警戒レベル5）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い「警戒レベル５」です。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、すでに災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。※最新情報は自治体の ホームページ でご確認ください。※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。