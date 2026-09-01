ママが取ろうとすると威嚇して抵抗

ポメラニアンのソイくん、新築の壁を破壊！？「もう怒らないで」と訴えかける表情が天使すぎる

「新しいベッドが怖い！」おやつ欲しさに葛藤するポメラニアンの姿が悶絶級のかわいさ

カフェ飯の匂いに「バタバタしてて可愛すぎる！」ポメラニアンの姿に悶絶必至

チャンネル情報

ポメラニアンとの日常をゆるっとお届けするチャンネルです🐾 夫婦でソイくんをお迎えしました！ 🎂 2025/03/05 🏠 2025/05/31 🐶 ポメラニアンのソイ(♂) ワンちゃんとの暮らしに癒されたい方はぜひ、動画を観ていってください🙇🏻