すぐベッドを壊す犬に新しい夏用ベッドを買った結果…まさかの30分での破壊劇に飼い主呆然
YouTubeチャンネル「ポメラニアンのソイ」が、「【悲報】すぐベッドを壊すポメラニアンに新しい夏用ベッドを買った結果… Can any pet bed survive my Pomeranian?」を公開しました。動画では、1歳のポメラニアンのソイくんが、新しく買ってもらった夏用ベッドに対して見せた容赦ない破壊っぷりと、衝撃の結末が収められています。
今年に入って夏用ベッドを購入するのは3度目だという飼い主さん。以前購入したベッドは、どちらも1日もたずに破壊されてしまったそうです。今回は新調したひんやり冷たいベッドをプレゼント。クーラーと併用して快適に過ごしてほしいという飼い主さんの願いとは裏腹に、ソイくんはベッドを受け取るなりカミカミと振り回し始めます。
少し重ためのベッドにもかかわらず、入念にホリホリしたり噛み付いたりと大興奮。完全におもちゃだと思っているのか、すっかりお気に入りの様子です。このままでは壊されると察したママがベッドを取ろうと手を伸ばすと、ソイくんは唸り声を上げて威嚇し、必死に抵抗しました。
しかし、そのわずか30分後。ベッドを確認すると、すでに生地の一部が切れてしまっていました。1日どころか数十分での破壊劇に、飼い主さんは「とんでもないよね」とショックを隠しきれません。そんな飼い主さんを横目に、当のソイくんは満足げなドヤ顔を見せています。ソイくんのやんちゃな怪獣ぶりと無邪気な笑顔が、見る人に笑いを届ける映像となっています。
今年に入って夏用ベッドを購入するのは3度目だという飼い主さん。以前購入したベッドは、どちらも1日もたずに破壊されてしまったそうです。今回は新調したひんやり冷たいベッドをプレゼント。クーラーと併用して快適に過ごしてほしいという飼い主さんの願いとは裏腹に、ソイくんはベッドを受け取るなりカミカミと振り回し始めます。
少し重ためのベッドにもかかわらず、入念にホリホリしたり噛み付いたりと大興奮。完全におもちゃだと思っているのか、すっかりお気に入りの様子です。このままでは壊されると察したママがベッドを取ろうと手を伸ばすと、ソイくんは唸り声を上げて威嚇し、必死に抵抗しました。
しかし、そのわずか30分後。ベッドを確認すると、すでに生地の一部が切れてしまっていました。1日どころか数十分での破壊劇に、飼い主さんは「とんでもないよね」とショックを隠しきれません。そんな飼い主さんを横目に、当のソイくんは満足げなドヤ顔を見せています。ソイくんのやんちゃな怪獣ぶりと無邪気な笑顔が、見る人に笑いを届ける映像となっています。
YouTubeの動画内容
関連記事
カフェ飯の匂いに「バタバタしてて可愛すぎる！」ポメラニアンの姿に悶絶必至
「新しいベッドが怖い！」おやつ欲しさに葛藤するポメラニアンの姿が悶絶級のかわいさ
ポメラニアンのソイくん、新築の壁を破壊！？「もう怒らないで」と訴えかける表情が天使すぎる
チャンネル情報
ポメラニアンとの日常をゆるっとお届けするチャンネルです🐾 夫婦でソイくんをお迎えしました！ 🎂 2025/03/05 🏠 2025/05/31 🐶 ポメラニアンのソイ(♂) ワンちゃんとの暮らしに癒されたい方はぜひ、動画を観ていってください🙇🏻
youtube.com/@pomesoy YouTube