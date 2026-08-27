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JAPANESE WASABI FARMER. バッテリーで動くものが大好物。使ってみて良かったもの等を紹介していきます。時々DIY。 比較的長い動画が多いので、コーヒー片手にお楽しみください。 【おすすめ商品リスト】 https://www.amazon.co.jp/shop/wasabichannel ※当チャンネルはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。