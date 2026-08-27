ボーボーの秘密基地の草刈り！【ファクトリーギアさんコラボ】
YouTubeチャンネル「WASABI CHANNEL」が「ボーボーの秘密基地の草刈り！【ファクトリーギアさんコラボ】」を公開した。動画では、ファクトリーギアの高野倉氏が新たに取得した「秘密基地」の草刈りを、チャンネルのメンバーがお手伝いする様子が収められている。
冒頭、高野倉氏が土地を取得した経緯を説明する。「僕が27歳の時に買った家のお隣だった」という広大な敷地は、前所有者から「高野倉さんだったらもういくらでもいいです」と格安で譲り受けたという。しかし、長年放置されていたため、大人の背丈ほどある草に覆われており、「どうしようかなと今から抱えています」と苦笑いを浮かべた。
草刈り作業は、メンバーが前日入りして海で遊んだり、BBQを楽しんだりした後にスタート。黄色いベストを着た男性が、マキタなどの電動草刈り機を駆使して、生い茂った草を一気に粉砕していく。「二枚刃で一気にいく」「地形が不明なエリアはナイロンコードで刈る」と状況に応じた道具の使い分けで、草刈りが趣味だと公言するほどの腕前を披露した。
作業を見守る高野倉氏も、プロフェッショナルな手捌きに興味津々の様子。刈り取られた敷地を見て「すごい、もうなんか、草刈りってすごいっすね」「本当見違える」と感動の声を漏らした。作業の中盤には草に埋もれていた井戸を発見したり、全貌が見えてくると立派な桜の木があることが分かったりと、開拓ならではのワクワク感が伝わってくる。
昼食には、用意された豪華なBBQや蕎麦を堪能し、敷地内のプールで泳ぐなど、充実した時間を過ごした一行。見違えるように綺麗になった秘密基地を前に、高野倉氏も終始笑顔を見せ、今後も遊びに訪れるというシリーズ化の可能性を匂わせて動画は締めくくられた。
冒頭、高野倉氏が土地を取得した経緯を説明する。「僕が27歳の時に買った家のお隣だった」という広大な敷地は、前所有者から「高野倉さんだったらもういくらでもいいです」と格安で譲り受けたという。しかし、長年放置されていたため、大人の背丈ほどある草に覆われており、「どうしようかなと今から抱えています」と苦笑いを浮かべた。
草刈り作業は、メンバーが前日入りして海で遊んだり、BBQを楽しんだりした後にスタート。黄色いベストを着た男性が、マキタなどの電動草刈り機を駆使して、生い茂った草を一気に粉砕していく。「二枚刃で一気にいく」「地形が不明なエリアはナイロンコードで刈る」と状況に応じた道具の使い分けで、草刈りが趣味だと公言するほどの腕前を披露した。
作業を見守る高野倉氏も、プロフェッショナルな手捌きに興味津々の様子。刈り取られた敷地を見て「すごい、もうなんか、草刈りってすごいっすね」「本当見違える」と感動の声を漏らした。作業の中盤には草に埋もれていた井戸を発見したり、全貌が見えてくると立派な桜の木があることが分かったりと、開拓ならではのワクワク感が伝わってくる。
昼食には、用意された豪華なBBQや蕎麦を堪能し、敷地内のプールで泳ぐなど、充実した時間を過ごした一行。見違えるように綺麗になった秘密基地を前に、高野倉氏も終始笑顔を見せ、今後も遊びに訪れるというシリーズ化の可能性を匂わせて動画は締めくくられた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
JAPANESE WASABI FARMER. バッテリーで動くものが大好物。使ってみて良かったもの等を紹介していきます。時々DIY。 比較的長い動画が多いので、コーヒー片手にお楽しみください。 【おすすめ商品リスト】 https://www.amazon.co.jp/shop/wasabichannel ※当チャンネルはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
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