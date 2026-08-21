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気象台は、21日午後4時20分に、レベル４大雨危険警報を上尾市に発表しました。

南部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
さいたま市
●レベル３大雨警報

■川越市
●レベル２大雨注意報

■川口市
●レベル３大雨警報

■所沢市
●レベル２大雨注意報

■飯能市
●レベル２大雨注意報

■春日部市
●レベル２大雨注意報

■狭山市
●レベル２大雨注意報

■上尾市
●レベル４大雨危険警報【発表】

■草加市
●レベル３大雨警報

■越谷市
●レベル３大雨警報

■蕨市
●レベル２大雨注意報

■戸田市
●レベル２大雨注意報

■入間市
●レベル２大雨注意報

■朝霞市
●レベル２大雨注意報

■志木市
●レベル２大雨注意報

■和光市
●レベル２大雨注意報

■新座市
●レベル２大雨注意報

■桶川市
●レベル２大雨注意報

■北本市
●レベル２大雨注意報

■八潮市
●レベル３大雨警報

■富士見市
●レベル２大雨注意報

■三郷市
●レベル２大雨注意報

■蓮田市
●レベル２大雨注意報

■坂戸市
●レベル２大雨注意報

■幸手市
●レベル２大雨注意報

■鶴ヶ島市
●レベル２大雨注意報

■日高市
●レベル２大雨注意報

■吉川市
●レベル２大雨注意報

ふじみ野市
●レベル２大雨注意報

■白岡市
●レベル２大雨注意報

■伊奈町
●レベル２大雨注意報

■三芳町
●レベル２大雨注意報

■毛呂山町
●レベル２大雨注意報

■越生町
●レベル２大雨注意報

■川島町
●レベル２大雨注意報

■宮代町
●レベル２大雨注意報

■杉戸町
●レベル２大雨注意報

■松伏町
●レベル２大雨注意報