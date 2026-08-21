【レベル４大雨危険警報】埼玉県・上尾市に発表 16:20時点
気象台は、21日午後4時20分に、レベル４大雨危険警報を上尾市に発表しました。
南部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■さいたま市
●レベル３大雨警報
■川越市
●レベル２大雨注意報
■川口市
●レベル３大雨警報
■所沢市
●レベル２大雨注意報
■飯能市
●レベル２大雨注意報
■春日部市
●レベル２大雨注意報
■狭山市
●レベル２大雨注意報
■上尾市
●レベル４大雨危険警報【発表】
■草加市
●レベル３大雨警報
■越谷市
●レベル３大雨警報
■蕨市
●レベル２大雨注意報
■戸田市
●レベル２大雨注意報
■入間市
●レベル２大雨注意報
■朝霞市
●レベル２大雨注意報
■志木市
●レベル２大雨注意報
■和光市
●レベル２大雨注意報
■新座市
●レベル２大雨注意報
■桶川市
●レベル２大雨注意報
■北本市
●レベル２大雨注意報
■八潮市
●レベル３大雨警報
■富士見市
●レベル２大雨注意報
■三郷市
●レベル２大雨注意報
■蓮田市
●レベル２大雨注意報
■坂戸市
●レベル２大雨注意報
■幸手市
●レベル２大雨注意報
■鶴ヶ島市
●レベル２大雨注意報
■日高市
●レベル２大雨注意報
■吉川市
●レベル２大雨注意報
■ふじみ野市
●レベル２大雨注意報
■白岡市
●レベル２大雨注意報
■伊奈町
●レベル２大雨注意報
■三芳町
●レベル２大雨注意報
■毛呂山町
●レベル２大雨注意報
■越生町
●レベル２大雨注意報
■川島町
●レベル２大雨注意報
■宮代町
●レベル２大雨注意報
■杉戸町
●レベル２大雨注意報
■松伏町
●レベル２大雨注意報