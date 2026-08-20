YouTubeチャンネル「Cat sickness and chocolate」が、「サイレントニャー:猫の特別な愛情表現です」と題した動画を公開しました。動画では、黒猫チョコさんが見せる、声を出さない特別な愛情表現が収められており、その愛らしい姿が目を引きます。



オレンジ色と白色のストライプ柄のクッションに顎を乗せ、すっかりリラックスした様子で横たわる黒猫のチョコさん。その目の前にはなぜか本格的なマイクがセッティングされています。チョコさんは何かを訴えかけるように、ゆっくりと口を大きく「ニャー」の形に開けますが、マイクが目の前にあるにもかかわらず、音声は全く聞こえてきません。これは「サイレントニャー」と呼ばれる行動で、猫が心を許した相手に見せる特別な愛情表現とされています。



さらに動画が進むと、チョコさんは心地よさそうに目を細め、ゆったりとした時間の流れを楽しみながら何度も口を開閉させます。動画の中盤を過ぎると少しだけ体勢を起こし、カメラのほうを真っ直ぐにじっと見つめました。そして、再び飼い主さんに向かって愛らしい無音の鳴き声を披露します。黄色く澄んだ大きな瞳と穏やかな表情からは、飼い主さんに対する深い信頼と愛情が伝わってきます。



せっかくマイクの前にいながら一切声を出さないという、なんともユーモラスでありながら愛おしい状況が繰り広げられた今回の動画。チョコさんが飼い主さんに向けて見せてくれた極上の「サイレントニャー」は、見る者の心を優しく温かく包み込み、日常の疲れを忘れさせてくれるような最高の癒やしを与えてくれる映像となっています。



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