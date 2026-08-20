2年前、ガリガリの状態で出会った野良猫さん。現在の姿がSNSに投稿されると、体重が増えた健康的な様子に「今はとても幸せそう♡」「美人さん！」などの祝福の声が集まり、話題になっています。

【写真：2年前に出会った『ガリガリの野良猫』→保護された現在…涙あふれる『ビフォーアフター』】

️2年前はガリガリだった元野良猫・マリリンちゃん

Threadsアカウント「@naoyuki0122」さまに投稿されたのは、猫の「マリリン」ちゃんの2年前の姿と現在の姿です。

元野良猫だったというマリリンちゃんは、現在の飼い主さんのお家にきた当初、体は痩せ細り、骨が浮き出ているほどだったそうです。

そんなマリリンちゃん、飼い主さんの愛情をたっぷり受けて、今ではすっかり健康体に！その現在のお姿は……

️現在の姿は…

体にはふっくらお肉が健康的な範囲でつき、毛並みもツヤツヤ♡お顔も生き生きとしていて、美人さんに成長しました！

ガリガリだった状態から、現在の健康的な姿へと成長したマリリンちゃんの姿がThreadsに投稿されると、多くのユーザーから反響が寄せられました。

コメント欄には「綺麗なお顔で可愛い猫ちゃんですね」「健康的な美猫に成長ですね」「今はふっくら幸せ、穏やかなお顔になりましたね！」などの祝福の声が殺到しています！

そんなマリリンちゃんは、現在飼い主さんと他4匹の猫さんたちと生活中。カエルさんも一緒に暮らしているとのことで、賑やかな暮らしがThreadsアカウント「@naoyuki0122」さまにて紹介されています。

マリリンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@naoyuki0122」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。