「この夏は不作を通り越して『凶作』ですよ」

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こう言うのはパ・リーグのスカウト。

甲子園のネット裏にはプロ12球団に加えて米メジャー球団のスカウトたちもいる。18日に登場した織田（横浜）のような飛び抜けた実力をもった選手はともかく、今後も追い掛けたいと思う選手があまりにも少ないと、このスカウトはこう続ける。

「原因は低反発バットじゃないですか？ 以前はドラフト候補ひとりの力で勝ち上がるチームも珍しくなかった。甲子園に来れば、自分の担当区域外からも面白い選手を発見できました。ところが、低反発バットになって、一発で試合をひっくり返しにくくなった。飛び抜けたスラッガーがひとりいるくらいでは、地区大会で勝ち上がり、甲子園に来るのが難しくなったのです。飛び抜けたエースがひとりいても、味方の援護点が入りにくいわけです。いま、甲子園まで出てくるのは、走塁や小技、守備など組織力があって総合力の高いチームです」

低反発バットが本格導入された2024年夏の甲子園は、本塁打がわずか7本。1974年の金属バット導入以降で最少だった。昨25年も10本と24年に次いで少なく、今年も18日終了時点で6本にとどまっている。

高校球界に逸材がいないわけではない。が、聖地にたどり着く以前に力尽きているということだ。

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横浜・織田や沖縄尚学・末吉、大分商・平田、中京・鈴木らを、ネット裏のスカウトはどう見たのか。中でも織田については、「野手出身」と「投手出身」のスカウトで評価が真っ二つに分かれている。●関連記事 【もっと読む】夏の甲子園投手 プロ注目の4人をスカウト「ガチ評価」 もぜひご一読を。