「日本は韓国と次元が違う」「また先を行く」日本サッカー協会、“異例の公式発表”に韓メディアが衝撃！「一体どこまで突き進むのか」
日本サッカー協会（JFA）は８月18日、U-16日本代表がUEFA U-17欧州選手権予選に参加するかたちで、国際親善試合を実施すると発表した。
U-16日本代表は、10月27日から11月２日にかけてキプロスで開催される「2026/27 UEFA U-17欧州選手権予選 ラウンド１のグループ13に参戦。キプロス、ルーマニア、フェロー諸島と対戦する。当然ながら、この３試合は予選の結果には含まれない。
異例ともいえるこの取り組みは、JFAと欧州サッカー連盟（UEFA）による大陸間連携の一環として実現した。
この発表に韓国のメディアも敏感に反応。『スポーツ朝鮮』は「ワールドカップ優勝へ本気の日本サッカー、また先へ進む。サッカー協会会長が自ら欧州U-17選手権予選への参加を取り付ける」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本サッカーは一体どこまで突き進むのか。驚くべきことに、日本のユース代表チームが欧州選手権に参加することになった」
同メディアは、「日本のサッカー界は一貫して、あらゆる年代において欧州の先進的なサッカーの取り組みを取り入れることに注力し続けている」と驚嘆した。
また『OSEN』も、「日本のサッカーは選手育成において全く異なるアプローチをとっている」と驚愕した。
「日本のユース年代の育成への取り組みは、韓国とは次元が違うレベルにある」
「これは異例の取り組みだ。これらの試合は、JFAとUEFAによるユース育成協力の一環として行われる。双方は、大陸間交流を通じて若手選手の成長を促し、国際経験を広げることを目指しているのだ」
自国の育成との差を痛感しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「え、可愛い」「いい男やなぁ」日本代表エースが投稿したモデル妻＆愛妻娘との家族ショットが大反響！「涙出た」
U-16日本代表は、10月27日から11月２日にかけてキプロスで開催される「2026/27 UEFA U-17欧州選手権予選 ラウンド１のグループ13に参戦。キプロス、ルーマニア、フェロー諸島と対戦する。当然ながら、この３試合は予選の結果には含まれない。
異例ともいえるこの取り組みは、JFAと欧州サッカー連盟（UEFA）による大陸間連携の一環として実現した。
「日本サッカーは一体どこまで突き進むのか。驚くべきことに、日本のユース代表チームが欧州選手権に参加することになった」
同メディアは、「日本のサッカー界は一貫して、あらゆる年代において欧州の先進的なサッカーの取り組みを取り入れることに注力し続けている」と驚嘆した。
また『OSEN』も、「日本のサッカーは選手育成において全く異なるアプローチをとっている」と驚愕した。
「日本のユース年代の育成への取り組みは、韓国とは次元が違うレベルにある」
「これは異例の取り組みだ。これらの試合は、JFAとUEFAによるユース育成協力の一環として行われる。双方は、大陸間交流を通じて若手選手の成長を促し、国際経験を広げることを目指しているのだ」
自国の育成との差を痛感しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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