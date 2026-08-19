【ネタバレ注意】VIVANTの不自然な通信障害、気づいた？見逃せない乃木憂助の秘密の行動
TBS日曜劇場「VIVANT」ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル」が、「【VIVANT】第１４話ドラマ考察 違和感アリ！乃木は途中駅である人物と会っていた！秘密の行動が判明！」と題した動画を公開した。動画では、第14話における乃木憂助（堺雅人）の不自然な「通信不能」のシーンに注目し、その裏に隠された秘密の行動や緻密な伏線について独自の考察を展開している。
トケル氏はまず、乃木が特急「やくも」の車内で別班司令の櫻井里美（キムラ緑子）と電話をする場面に着目した。「野崎守（阿部寛）が発見された」という重要な報告を受けた直後、乃木のスマートフォンから「プププ」という音が鳴り、櫻井の端末には「通信不能」と表示された点に言及。トケル氏はこの現象について、トンネルなどの物理的な通信障害や乃木自身による偽装工作ではなく、「通話中に別の相手から電話がかかってきた際、割込音で着信を知らせてくれるサービス」であるキャッチホンではないかと推測する。
さらに、通信が途切れる直前、乃木が地図上で奥出雲町にある「乃木家住宅」を確認し、表情を和らげていたことを指摘。乃木家住宅には、ノゴーン・ベキ（乃木卓・林遣都）の兄である乃木寛道（井上順）が住んでおり、負傷したベキがそこに匿われているという説を展開した。
その後、乃木が特急を降りて再度櫻井と電話をした場所が、鳥取県の「生山駅」であったことも重要な伏線だと語る。生山駅は奥出雲町へ向かう人々がよく利用する駅であり、乃木はキャッチホンで連絡を受けた寛道と生山駅で密かに合流し、ベキの近況や野崎からの伝言を受け取ったのではないかと独自の視点で解説した。
一見すると単なる通信トラブルに思える短いシーンから、乃木の緻密な行動経路と隠された真意を鮮やかに読み解いた本動画。動画の後半では、視聴者から寄せられたコメントを取り上げ、ジャミーン（本間さえ）の出自や公安の真の狙いなど、多角的な視点から活発な議論が交わされている。何気ない描写の背後に張り巡らされた細やかな伏線を浮き彫りにし、ドラマの奥深さを改めて実感させる内容となっている。
トケル氏はまず、乃木が特急「やくも」の車内で別班司令の櫻井里美（キムラ緑子）と電話をする場面に着目した。「野崎守（阿部寛）が発見された」という重要な報告を受けた直後、乃木のスマートフォンから「プププ」という音が鳴り、櫻井の端末には「通信不能」と表示された点に言及。トケル氏はこの現象について、トンネルなどの物理的な通信障害や乃木自身による偽装工作ではなく、「通話中に別の相手から電話がかかってきた際、割込音で着信を知らせてくれるサービス」であるキャッチホンではないかと推測する。
さらに、通信が途切れる直前、乃木が地図上で奥出雲町にある「乃木家住宅」を確認し、表情を和らげていたことを指摘。乃木家住宅には、ノゴーン・ベキ（乃木卓・林遣都）の兄である乃木寛道（井上順）が住んでおり、負傷したベキがそこに匿われているという説を展開した。
その後、乃木が特急を降りて再度櫻井と電話をした場所が、鳥取県の「生山駅」であったことも重要な伏線だと語る。生山駅は奥出雲町へ向かう人々がよく利用する駅であり、乃木はキャッチホンで連絡を受けた寛道と生山駅で密かに合流し、ベキの近況や野崎からの伝言を受け取ったのではないかと独自の視点で解説した。
一見すると単なる通信トラブルに思える短いシーンから、乃木の緻密な行動経路と隠された真意を鮮やかに読み解いた本動画。動画の後半では、視聴者から寄せられたコメントを取り上げ、ジャミーン（本間さえ）の出自や公安の真の狙いなど、多角的な視点から活発な議論が交わされている。何気ない描写の背後に張り巡らされた細やかな伏線を浮き彫りにし、ドラマの奥深さを改めて実感させる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません） ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。