「帰りたそうな顔しているけど、一生ここだよ」



【動画】帰りたそうだったのが4日目には…

自宅に迎え入れてまだ2日目の猫、マンチカンのむたくん。部屋の片隅で不安そうにしていたむたくんでしたが、わずか2日後には…？驚きの変化を捉えた動画がTikTokで242万回再生、17.8万いいねを集めて話題になりました。



背中はうすめの茶色、お腹側は白色のむたくん。飼い主さんの自宅へ来てからまだ2日目のむたくんは、新しいケージの隣にちょこんと座り、不安そうな表情を浮かべています。飼い主さんからも距離を取り、警戒心がまだまだ強いようです…。



そして、2日後の映像に切り替わります。そこには、飼い主さんの膝の上で仰向けになり、リラックスした表情を浮かべるむたくんの姿が……！力を抜き、完全に飼い主さんに体全体を預けています。



数日で懐いてくれたむたくんに、飼い主さんは「肝が据わっていてよかった」とコメントを添えました。



投稿した飼い主さん（@mutamuta_0818）に話を聞きました。



ーー最初の数日間を経て、むたくんが膝の上でリラックスしてくれたときのお気持ちはいかがでしたか？



「最初の方は、懐いてくれないかもと心配でしたが、膝の上で寝てくれて、甘えてきてくれたときには、『懐いてくれてるなぁ』と思えてうれしかったです！」



ーー飼い主さんから見た、むたくんの性格は？



「甘えん坊で、感情が全部顔に出ます」



ーーむたくんの好きな行動や仕草を教えてください。



「どこにでもついてくるところ、あごを触ると口がむにゅっとなるところ、近づくとお腹を見せてくるところです」



動画には500件を超えるコメントが寄せられました。



「2日目めっちゃ解せない顔してるのに4日目で声出ました（笑）」

「バイト前に元気出た！ありがたすぎる」

「4日目にしてくつろぎすぎでは（笑）」

「2日目と4日目の違いに笑っちゃいました」

「3日目でめちゃくちゃ愛でたんだろうな」

「美味しいご飯と安心して眠れる場所。たくさん甘えて、幸せになりな♡」

「切り替え早くて可愛い♡」



TikTok（@mutamuta_0818）やInstagram（@muta_kun_）では、甘えん坊のむたくんの愛らしい仕草や表情を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）