慶応大学の女子大学生を逮捕 アルバイト先で客のクレジットカードを盗み…

アルバイト先のスポーツ施設で客から盗んだクレジットカードを使い化粧品を購入したとして、慶応大学の女子大学生が逮捕されました。

【写真を見る】【独自】客のクレカ盗み化粧品購入か バイト先のスポーツ施設のロッカーからマスターキー使い… 慶応大学4年の女子大学生を逮捕 警視庁

記者

「新沢容疑者を乗せた車が警視庁赤羽署に入っていきます」

窃盗と詐欺の疑いで逮捕されたのは、慶応大学の4年、新沢かれん容疑者（22）で、今年4月、アルバイト先の東京・渋谷区のスポーツ施設で女性客（50代）のクレジットカード1枚を盗んだうえ、新宿区でそのカードを使い、化粧品2個を購入した疑いがもたれています。

マスターキーでロッカー開けカードを盗んだか

警視庁によりますと、新沢容疑者は受付として働いていて、マスターキーで更衣室のロッカーの鍵を開けて、カードを盗んだとみられています。



マスターキーは受付で保管され、従業員であれば誰でも使える状態だったということです。

「カードは更衣室で拾った」と容疑を一部否認

調べに対し、新沢容疑者は「カードは更衣室で拾った」と容疑を一部否認したうえで、「化粧品を欲しいと思って衝動的にカードを使ってしまった」と供述しているということです。

警視庁は、余罪がおよそ100万円分あるとみて調べています。