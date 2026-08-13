サクじゅわ食感が幸せすぎる！ファミマ“も〜っちり”クロワッサンが“ある一手間”でベーカリーの焼き立て級に
【モデルプレス＝2026/08/13】ファミリーマートの人気シリーズ「超も〜っちりパン」から発売中の「も〜っちり食感クロワッサンロール（ダブルカスタード）」。噛んだ時のもちっと食感と中からあふれるクリームが印象的ですが、リベイクする一手間を加えることで更にポテンシャルが引き出されると評判です！今回は実際に焼き立てを味わってみました＜実食レビュー＞。
【写真】「も〜っちり食感クロワッサンロール」焼いている様子
「超も〜っちりパン」は、日頃から親しまれている人気のパンをこれまでにない“超も〜っちり”食感へ進化させた人気シリーズ。食感への驚きと満足感が多くの支持を集め、新作が登場するたびにSNSでは「本当においしい」「コンビニパンの中でも特に好き」といった声があがっています。
7月より同シリーズに加わった「も〜っちり食感クロワッサンロール」は、本来はサクサクとした食感が特長のクロワッサンを“超も〜っちり”食感に仕立て、くちどけのよいカスタードクリームとなめらかなカスタードホイップの2種類をサンドした一品。一般的な三日月の形状ではなくまあるい形状で、一個あたりの熱量は344カロリーです。
そのまま食べると、おなじみのもっちり生地からむにゅっとなめらかなクリームが口の中に広がり、そのままでも十分美味しく味わえるのですが、一手間プラスしてリベイクするアレンジがおすすめ。
3〜5分ほど弱火で軽く焼き直すことで、表面はサクサク、中はWクリームがとろ〜っと溶ろけて生地にじゅわっと染み込み“とろジュワ”な口当たりを楽しめるんです。トースターがない場合はフライパンで様子見しつつひっくり返しながら焼けばOK。中のクリームが垂れてきたら食べ頃の合図です。
リベイクすることで元々のもっちり生地の良さはそのままに、“サクッ”“じゅわっ”の2つの食感を楽しめて、もはやベーカリーの焼き立てパンさながらのクオリティに。筆者自身、リピートして食べてしまうほどリベイクした方がお気に入り。なので既に一度食べたことがあるリピーターにも試してみてほしいところ。コーヒーやサラダを添えれば、プチご褒美感のある朝ごはんの完成です。
クロワッサンロールと同時登場した「も〜っちり食感きなこドーナツ」も、もっちり系の甘いパンが好きな方にはおすすめです。食べ応えのあるドーナツ生地に香ばしいきなこクリームを絞り、表面をきなこチョココーティングとホワイトクランチで仕上げた一品で、初めて食べた時はピーナッツ系のパンを連想してしまうほど、しっかりとしたコクを感じました。こちらはリベイクせずそのまま食べるのがおすすめ。いずれも気になった方はぜひ味わってみては。（modelpress編集部）
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【写真】「も〜っちり食感クロワッサンロール」焼いている様子
◆ファミマの人気シリーズ「超も〜っちりパン」とは
「超も〜っちりパン」は、日頃から親しまれている人気のパンをこれまでにない“超も〜っちり”食感へ進化させた人気シリーズ。食感への驚きと満足感が多くの支持を集め、新作が登場するたびにSNSでは「本当においしい」「コンビニパンの中でも特に好き」といった声があがっています。
7月より同シリーズに加わった「も〜っちり食感クロワッサンロール」は、本来はサクサクとした食感が特長のクロワッサンを“超も〜っちり”食感に仕立て、くちどけのよいカスタードクリームとなめらかなカスタードホイップの2種類をサンドした一品。一般的な三日月の形状ではなくまあるい形状で、一個あたりの熱量は344カロリーです。
◆まるでベーカリーの焼き立てパンに！リベイクでぐっと美味しく
そのまま食べると、おなじみのもっちり生地からむにゅっとなめらかなクリームが口の中に広がり、そのままでも十分美味しく味わえるのですが、一手間プラスしてリベイクするアレンジがおすすめ。
3〜5分ほど弱火で軽く焼き直すことで、表面はサクサク、中はWクリームがとろ〜っと溶ろけて生地にじゅわっと染み込み“とろジュワ”な口当たりを楽しめるんです。トースターがない場合はフライパンで様子見しつつひっくり返しながら焼けばOK。中のクリームが垂れてきたら食べ頃の合図です。
リベイクすることで元々のもっちり生地の良さはそのままに、“サクッ”“じゅわっ”の2つの食感を楽しめて、もはやベーカリーの焼き立てパンさながらのクオリティに。筆者自身、リピートして食べてしまうほどリベイクした方がお気に入り。なので既に一度食べたことがあるリピーターにも試してみてほしいところ。コーヒーやサラダを添えれば、プチご褒美感のある朝ごはんの完成です。
◆同時登場のきなこドーナツもおすすめ
クロワッサンロールと同時登場した「も〜っちり食感きなこドーナツ」も、もっちり系の甘いパンが好きな方にはおすすめです。食べ応えのあるドーナツ生地に香ばしいきなこクリームを絞り、表面をきなこチョココーティングとホワイトクランチで仕上げた一品で、初めて食べた時はピーナッツ系のパンを連想してしまうほど、しっかりとしたコクを感じました。こちらはリベイクせずそのまま食べるのがおすすめ。いずれも気になった方はぜひ味わってみては。（modelpress編集部）
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