民間業者との条件交渉はNG？勝手な休職判断が招く危険なトラブル

なぜお金を払ってまで「休みます」と業者に頼むのか？

退職代行の次に「休職代行」が急増している背景

「言い訳の余地は消えた」知っておきたいシフト制の有給付与ルール。グレーゾーンがついに消滅

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意外と知らない2026年10月法改正。「今まで何となく運用していたこと」が通用しなくなる労務ルールの変更点

「遅番の翌日に早番」は禁止へ？！40年ぶりの労基法改正で飲食・小売のシフトが崩壊するかもしれません

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チャンネル情報

助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。