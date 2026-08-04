『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』TVアニメ化決定 お祝いイラスト＆漫画公開
まるよのかもめの漫画『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』のTVアニメ化が決定。アニメ化お祝いイラストとお祝い漫画が公開された。
【写真】まるよのかもめの描き下ろし！ アニメ化お祝い漫画
本作は「ヤングアニマル ZERO」「ヤングアニマル Web」（白泉社）にて連載中の漫画。カロリーのオーバードーズで“至る”という唯一無二のコンセプトと、限界突破の禁断グルメ・ギャグで多くの読者を魅了し、「次にくるマンガ大賞」への2年連続ランクインをはじめ、SNSでも大きな話題を呼んでいる。
アニメーション制作はパッショーネが担当。原作の魅力でもある、食欲を刺激する圧巻のグルメ描写と、もちづきさんがお腹いっぱいまで食べ続ける"背徳感"と"爽快感"をアニメならではの表現で届ける。
さらに、TV アニメ化決定を記念し、まるよのかもめ描き下ろしのお祝いイラストとお祝い漫画（タイトル：【TV アニメ製作決定】トクベツ編）が公開となった。
お祝いイラストでは、唐揚げを必死に食らいつくもちづきさんが描かれ、お祝い漫画では、アニメ化のお祝いとして用意された料理を目の前に「今すぐ全部食いてぇな……」と葛藤する、思わず笑ってしまう"もちづきさんらしさ"全開のエピソードを楽しむことができる。
【写真】まるよのかもめの描き下ろし！ アニメ化お祝い漫画
本作は「ヤングアニマル ZERO」「ヤングアニマル Web」（白泉社）にて連載中の漫画。カロリーのオーバードーズで“至る”という唯一無二のコンセプトと、限界突破の禁断グルメ・ギャグで多くの読者を魅了し、「次にくるマンガ大賞」への2年連続ランクインをはじめ、SNSでも大きな話題を呼んでいる。
さらに、TV アニメ化決定を記念し、まるよのかもめ描き下ろしのお祝いイラストとお祝い漫画（タイトル：【TV アニメ製作決定】トクベツ編）が公開となった。
お祝いイラストでは、唐揚げを必死に食らいつくもちづきさんが描かれ、お祝い漫画では、アニメ化のお祝いとして用意された料理を目の前に「今すぐ全部食いてぇな……」と葛藤する、思わず笑ってしまう"もちづきさんらしさ"全開のエピソードを楽しむことができる。