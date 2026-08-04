147cm現役アイドル、チャイナコス姿にネット衝撃「プロポーション抜群」「すっっごい」
アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが3日までにXを更新。チャイナドレス姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（9枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
今回「おはのんちゃん！して！」と投稿したのは、自身のソロショット。写真にはタイトな青チャイナドレス姿でポーズを決める様子が収められている。
ファンからは「プロポーション抜群」「最高に似合ってるよ」「すっっごい」「かわいすぎるだろ」などの声が相次いだ。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、Instagram（@hanon_inws）
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（9枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
今回「おはのんちゃん！して！」と投稿したのは、自身のソロショット。写真にはタイトな青チャイナドレス姿でポーズを決める様子が収められている。
ファンからは「プロポーション抜群」「最高に似合ってるよ」「すっっごい」「かわいすぎるだろ」などの声が相次いだ。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、Instagram（@hanon_inws）