『スパイダーマン』ゼンデイヤ、新婚の夫トム・ホランドは「親友」「一緒に成長できることがうれしい」
『スパイダーマン』での共演をきっかけに交際し、最近結婚したことが明らかになったゼンデイヤとトム・ホランド。ゼンデイヤは、トムのことを夫である前に「親友」と感じているそうだ。
【写真】ゼンデイヤ、スパイダーマンカラーのドレス姿 トムホにキスされる写真にファン大興奮
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のロンドンプレミアでMTVのインタビューに応じたゼンデイヤは、キャリアの中で生涯の友に出会えたかと聞かれ、「そうね、トムは言うまでもなく私の親友。彼と映画で共演できるのは光栄だし、一緒に成長していく中で、彼の姿を見守ることができるのはうれしい」とコメント。「彼は最高です」と笑顔を見せた。
2017年公開の『スパイダーマン：ホームカミング』での共演をきっかけに交際をスタートした二人は、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で婚約を公表。今年3月には、ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントしたことから、極秘挙式していた可能性が浮上した。詳細は明かされていないものの、最近ではトムもインタビューでゼンデイヤを「妻」と呼ぶなどしている。
現在公開中の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のほか、9月に日本公開されるクリストファー・ノーラン監督作『オデュッセイア』でも共演している二人は、このところ世界を股にかけてプロモーション活動に勤しんでいる。先月にはゼンデイヤが『スパイダーマン』のローマプレミアで撮影したキスショットを公開し、ファンを大興奮させていた。
【写真】ゼンデイヤ、スパイダーマンカラーのドレス姿 トムホにキスされる写真にファン大興奮
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のロンドンプレミアでMTVのインタビューに応じたゼンデイヤは、キャリアの中で生涯の友に出会えたかと聞かれ、「そうね、トムは言うまでもなく私の親友。彼と映画で共演できるのは光栄だし、一緒に成長していく中で、彼の姿を見守ることができるのはうれしい」とコメント。「彼は最高です」と笑顔を見せた。
現在公開中の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のほか、9月に日本公開されるクリストファー・ノーラン監督作『オデュッセイア』でも共演している二人は、このところ世界を股にかけてプロモーション活動に勤しんでいる。先月にはゼンデイヤが『スパイダーマン』のローマプレミアで撮影したキスショットを公開し、ファンを大興奮させていた。