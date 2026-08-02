川口春奈、日本代表・板倉滉と結婚、第1子妊娠を公表
女優の川口春奈が2日、自身のInstagramを更新し、サッカー日本代表・板倉滉と結婚し、第1子を妊娠中であると公表した。
【写真】こんな川口春奈、見たことない！
【コメント全文】
いつも応援してくださっている皆様へ
この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます。
また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます。
無事に生まれてきてくれることを願いながら
日々穏やかに過ごしていけたらと思います。
共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
令和8年8月2日
板倉滉 川口春奈
引用：「川口春奈」Instagram（＠haruna_kawaguchi_official）
【写真】こんな川口春奈、見たことない！
【コメント全文】
いつも応援してくださっている皆様へ
この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます。
また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます。
無事に生まれてきてくれることを願いながら
日々穏やかに過ごしていけたらと思います。
共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
令和8年8月2日
板倉滉 川口春奈
引用：「川口春奈」Instagram（＠haruna_kawaguchi_official）