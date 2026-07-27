◇MLB ホワイトソックス 12-3 アストロズ(日本時間27日、レート・フィールド)

ホワイトソックス・村上宗隆選手が自身初のボブルヘッドデーで2本塁打6打点の大活躍。後半戦&ケガからの復帰後初の本塁打を喜びました。

「2番・ファースト」でスタメン出場し、初回に日本時間5月28日以来約2か月ぶりの21号ホームラン。終盤にも22号を放ち1試合2本塁打を記録し、「復帰して初めていい形の試合が送れたので、すごくうれしい」と振り返りました。

5月末に右ハムストリングを痛め7月から復帰しましたが、復帰後はこの日まで11試合ホームランから遠ざかっていました。それでも「別にホームランが出ていなかっただけでそんなに悪い感じもなかったですし、球も見えていた」と語り、「粘り強くというか、そういう打席を増やしていくことだけを心がけていた」と打席でのアプローチを明かしました。

この日は両親が観戦するなかで活躍。「前回(観戦に)来たときはケガをして出られなかったので、今回出てこういう活躍ができてすごくうれしい」と喜びます。