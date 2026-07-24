50代のジュエリー事情！真似したい「自分をご機嫌にする」愛用リングと無印良品収納術
YouTubeチャンネル「ねことシニアの暮らし」が「50代ジュエリー｜結婚指輪で失敗した私が、今よく着けているもの」と題した動画を公開しました。動画では、50代になってからのジュエリー選びの変化や、関節が太い・むくみやすいといった悩みに寄り添う愛用品、さらに無印良品を活用した便利な収納術を紹介しています。
ルルさんは、過去にブルガリの結婚指輪を購入した際、ダイヤ部分が回って手のひら側になってしまうという失敗を経験。また、加齢やヘバーデン結節により関節が太くなり、指のサイズが日によって変わるようになったと語ります。
そこで現在愛用しているのが、四角い形が特徴的なカルティエの「トリニティ クッションリング」です。関節を通しやすく、根元で回りにくい点が優秀だといいます。さらに、ブルガリの「セルペンティ ヴァイパー リング」はリングが閉じていないため、日々の指のむくみに合わせて着ける指を変えられると「神デザイン」を絶賛しています。
また、顔まわりの寂しさを解消するため、50代にして人生初のピアスホールを開けたエピソードも披露。まだホールは安定していないものの、「もっと早く開けたらよかった」と前向きな心境を語りました。
動画の終盤では、無印良品のアクリルケースとベロアケースを組み合わせたジュエリー収納を紹介。洗面所の棚を定位置にし、「一目でわかるのは本当に楽」と、鏡を見ながらコーディネートを楽しんでいる様子が収められています。
50代ならではのリアルな悩みと、それを解消するジュエリー選びの工夫が詰まった今回の動画。自分を「ご機嫌にしてくれる」アイテムとの付き合い方や機能的な収納術は、日々の暮らしをより豊かにするヒントになりそうです。
ルルさんは、過去にブルガリの結婚指輪を購入した際、ダイヤ部分が回って手のひら側になってしまうという失敗を経験。また、加齢やヘバーデン結節により関節が太くなり、指のサイズが日によって変わるようになったと語ります。
そこで現在愛用しているのが、四角い形が特徴的なカルティエの「トリニティ クッションリング」です。関節を通しやすく、根元で回りにくい点が優秀だといいます。さらに、ブルガリの「セルペンティ ヴァイパー リング」はリングが閉じていないため、日々の指のむくみに合わせて着ける指を変えられると「神デザイン」を絶賛しています。
また、顔まわりの寂しさを解消するため、50代にして人生初のピアスホールを開けたエピソードも披露。まだホールは安定していないものの、「もっと早く開けたらよかった」と前向きな心境を語りました。
動画の終盤では、無印良品のアクリルケースとベロアケースを組み合わせたジュエリー収納を紹介。洗面所の棚を定位置にし、「一目でわかるのは本当に楽」と、鏡を見ながらコーディネートを楽しんでいる様子が収められています。
50代ならではのリアルな悩みと、それを解消するジュエリー選びの工夫が詰まった今回の動画。自分を「ご機嫌にしてくれる」アイテムとの付き合い方や機能的な収納術は、日々の暮らしをより豊かにするヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
50代からの暮らしを心地よくをテーマに、ファッション、ダイエット、健康ごはん、北欧インテリア、猫との日常を発信しています。16kg減の食習慣や無理なく続く健康習慣、ユニクロや無印を使った大人カジュアル、ストウブで作るシンプルごはん、北欧食器など、毎日が少し楽になる暮らしのヒントを猫のララとともにお届けします。