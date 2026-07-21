『30 for 30 Podcast』…「The Betrayal of Shohei Ohtani」

米スポーツ専門局「ESPN」は20日（日本時間21日）、同局の誇る最高峰のドキュメンタリーブランド『30 for 30 Podcasts』の最新作として、「The Betrayal of Shohei Ohtani（ショウヘイ・オオタニを裏切った男」を7月28日（同29日）から配信すると発表した。全6回にわたる調査報道シリーズで、大谷翔平投手の元通訳、水原一平被告との信頼関係が崩壊に至るまでの全貌に迫る。

水原被告は大谷のエンゼルス時代から通訳を務め、ドジャース移籍後も継続。しかし2024年3月の開幕戦後、違法賭博を行っていたことが判明。ドジャースから解雇され、大谷の銀行口座から1700万ドル（約27億6000万円）を不正送金していたことが分かった。

ESPNのリリースによると、今回のドキュメンタリーでは胴元のマシュー・ボウヤー氏への独占取材や、事件解明に関わった3人の連邦捜査官へのインタビューなどを実施しているという。

【エピソード】（いずれも現地時間）

■7月28日 第1話：The Letter O（イニシャルのO）

■7月28日 第2話：The Interview（独占インタビュー）

■7月30日 第3話：Baseball Boy（野球少年）

■8月4日 第4話：The Bookie（胴元）

■8月6日 第5話：The Feds（連邦捜査官）

■8月11日 第6話：Footnote（脚注）（Full-Count編集部）