夏帆「よく家に帰れないんです。閉め出されちゃうんです」…“忘れ物”をめぐり
俳優の夏帆（35）が、8日放送のTBS系『サンド屋台』に出演し、自身に忘れ物が多いと明かした。
【写真】夏帆がピンク髪!? “激変姿”が公開された
トークの中で、夏帆は「ただただ忘れ物が多い」と切り出すと、「一番よく忘れるのが家のカギ」だとし、「旅先でキャリーケースを滞在したホテルから送っちゃおうと思って、身軽な感じで東京に帰ってきて、自分の家について、カギを出そうと思ったら…ない」と、ある時の状況を説明。キャリーケースにカギを入れて送ってしまったという。「家に着いてからだいたい気づくんですよ…。よくあるんです。まだまだいっぱいあるんです」と嘆いた。
「（カギをひもにつけて）ぶらさげてたらいい」とアドバイスされると、夏帆は「だから買いました」と即答。カバンにつけたり、首にぶらさげている場合もあると言うと、「あんま令和で見ないですよ」とツッコまれる場面もあった。
夏帆は「それやってからは大丈夫になりました」としつつ、「よく家に帰れないんです。閉め出されちゃうんです」と笑い飛ばしていた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】夏帆がピンク髪!? “激変姿”が公開された
トークの中で、夏帆は「ただただ忘れ物が多い」と切り出すと、「一番よく忘れるのが家のカギ」だとし、「旅先でキャリーケースを滞在したホテルから送っちゃおうと思って、身軽な感じで東京に帰ってきて、自分の家について、カギを出そうと思ったら…ない」と、ある時の状況を説明。キャリーケースにカギを入れて送ってしまったという。「家に着いてからだいたい気づくんですよ…。よくあるんです。まだまだいっぱいあるんです」と嘆いた。
夏帆は「それやってからは大丈夫になりました」としつつ、「よく家に帰れないんです。閉め出されちゃうんです」と笑い飛ばしていた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。