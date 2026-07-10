「橋本さんと二人の時は雑談してはいけない」

6月23日に最終回を迎えたフジテレビの連ドラ「夫婦別姓刑事」。7月1日配信の「週刊文春 電子版」は、同ドラマで主演の佐藤二朗が、撮影現場で同じく主演の橋本愛へのハラスメント行為に及んだとの“疑惑”を報じた。今回、佐藤が初めて「週刊新潮」のインタビューに応じ、彼の知りうる限りの全てを語った。

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【写真を見る】睡眠障害が悪化し、「抑うつ状態」と診断されたという佐藤二朗 憔悴しきった様子だった

ドラマの初回放送を迎えた4月14日、佐藤はチーフプロデューサーから呼ばれ、フジテレビのコンプライアンスを担当するシティユーワ法律事務所の江黒早耶香弁護士から、橋本との「トラブル」について“取り調べ”を受けた。

そこで、「橋本さんはもう限界です。いつ倒れてもおかしくない状態です。本当に彼女が潰れてしまったら、佐藤さんのタレント生命にも傷がつきますよ」と言われ、佐藤は脅しのように感じたという。さらに、「橋本さんと二人の時は雑談をしてはいけない」「しかし、大人数でいる際は、橋本さんと自然に接してください」という無茶ともいえる要求があったと明かす。

「すでに僕が患っていた睡眠障害はさらに悪化しました。ついに４月22日、演出の平野眞さんから『今の二朗さんの顔色を見ていると、とても芝居ができるとは思えない』と言われてしまった。この時点ではとうとう一睡もできなくなってしまっていたのです。さすがにこの日は自宅に帰り、次の日、大学病院にかかった結果、抑鬱状態と診断されました」

「目を合わせることを控え、挨拶も……」

佐藤は弁護士からの要求を受け止め、撮影に臨んでいたが、

「以来、自分の身を守るため、橋本さんと目を合わせることも控えました。江黒弁護士からの要求を満たすには、それしかないと思ったのです。極力、橋本さんとの接点を減らせば、コンプライアンス違反だと言われるリスクはなくなるだろうと。挨拶をしただけでも『やってはいけない雑談をした』と、揚げ足を取られるかもしれない。そんな不安が常につきまとっていました」

7月9日発売の「週刊新潮」では、騒動後の心身の不調、事態の収束を心から願う気持ちなど、6ページにわたって佐藤へのインタビューの全文を掲載している。

さらに、「新潮QUE」で配信中の【「フジテレビ」で起きた「橋本愛」とのハラスメント騒動――渦中の当事者「佐藤二朗」は何を語ったのか】では、佐藤氏の証言をより詳しく報じている。「新潮QUE」では、100分にわたる独占インタビューの全文が掲載された「週刊新潮の最新号（電子版）」を配信している。

「週刊新潮」2026年7月16日号 掲載