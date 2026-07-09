アメリカ軍はイランがホルムズ海峡で商船を攻撃したことへの対抗措置として、2日連続でイランへの攻撃を実施しました。

【映像】7日に公開されたアメリカが攻撃する様子（複数カット）

アメリカ中央軍は8日、ホルムズ海峡での航行の自由を脅かすイランの能力を低下させるとして、イランへの追加の攻撃を始めたと発表しました。

トランプ大統領はSNSで「船舶への攻撃に対する報復措置だ」としたうえで「イランが再び同じようなことをすれば、事態はさらに深刻化するだろう」と投稿しました。

また、トランプ大統領は記者団からイランと全面的な軍事衝突に発展する可能性を問われ、「わからないが、もしそうなれば短期間で勝利する」と述べました。

一方、イランから連絡があったとしたうえで「彼らは強く合意を望んでいる」と主張しました。

ニュースサイト「アクシオス」は当局者の話として、8日の攻撃は前日の攻撃よりも広い範囲で実施され、標的には沿岸のレーダーや防空システムなどが含まれると伝えています。

一方、イラン国営放送は南部のゲシュム島などで複数回の爆発があったと報じました。

隣接する州の空港では1人が死亡したということです。

こうした中、先ほどイランの革命防衛隊は国営放送を通じて声明を出し、海軍と航空宇宙軍がクウェートとバーレーンにあるアメリカ軍の基地を攻撃したと明らかにしました。（ANNニュース）