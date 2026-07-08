「神神神」「１億回ぐらい見返したくなる」W杯９戦連発！ メッシの劇的ゴラッソにファン大熱狂「ゴールパフォーマンスの時が一番走ってる？」
現地７月７日に開催された北中米ワールドカップのラウンド16で、アルゼンチン代表がエジプト代表と対戦。２点ビハインドをひっくり返す劇的な逆転劇を見せて３−２で勝利し、準々決勝に進出した。
この一戦に先発した英雄リオネル・メッシは、１点ビハインドの21分にPKのキッカーを務めるも痛恨の失敗。それでも０−２となった迎えた79分に右からのピンポイントクロスでクリスティアン・ロメロの追撃弾をアシスト。さらに83分には貴重な同点弾を奪う。
ゴール前の混戦からゴンサロ・モンティエルが繋いだボールに反応。自慢の左足を振り抜き、強烈なボレーシュートを叩き込んでみせた。
W杯９試合連続ゴールとなる今大会８点目。通算得点記録を21に伸ばしたこのゴラッソにSNS上では「マジでおかしい。バケモンすぎる」「胸熱」「底力がえぐすぎる」「神神神」「全力ガッツポーズが見れて幸せ」「ゴールパフォーマンスの時が一番走ってる？」「１億回ぐらい見返したくなる」「神にも程がある」といった声があがっている。
死闘を制して８強入りを決めたアルゼンチン。メッシは次戦、どんなパフォーマンスを見せてくれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシのW杯９戦連発弾＆試合後の大号泣
この一戦に先発した英雄リオネル・メッシは、１点ビハインドの21分にPKのキッカーを務めるも痛恨の失敗。それでも０−２となった迎えた79分に右からのピンポイントクロスでクリスティアン・ロメロの追撃弾をアシスト。さらに83分には貴重な同点弾を奪う。
W杯９試合連続ゴールとなる今大会８点目。通算得点記録を21に伸ばしたこのゴラッソにSNS上では「マジでおかしい。バケモンすぎる」「胸熱」「底力がえぐすぎる」「神神神」「全力ガッツポーズが見れて幸せ」「ゴールパフォーマンスの時が一番走ってる？」「１億回ぐらい見返したくなる」「神にも程がある」といった声があがっている。
死闘を制して８強入りを決めたアルゼンチン。メッシは次戦、どんなパフォーマンスを見せてくれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシのW杯９戦連発弾＆試合後の大号泣