教員の防災意識欠如と今後の対策への提言

避難時の問題点とひさしに取り残された児童たち

滝野川第三小学校の火災は「事故ではなく事件」

佐藤二朗×橋本愛騒動に元警視庁刑事が警鐘！「経済的観点から見ると書き得」ハラスメント騒動から見える構造問題

「はっきり言ってありえねえ」妊娠させたら3000万で騙される70代男性。元刑事が語るロマンス詐欺の罠

母親、任意同行へ。刻々と明かされる養父の自供【京都府南丹市・安達結希君、行方不明事件】みなさまへお伝えしたいこと

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。