Ettoneが4thデジタルシングル「1UP↑1DOWN↓」を6月29日(月)に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを公開した。

「1UP↑1DOWN↓」は、誰もが人生で一度は感じる“詰み感”を、8bitゲームの世界に見立てて軽やかに描いたポップソング。

思い通りに進まない日々、次々と現れるミッション、終わらないロード画面のような停滞感。そんな現代を生きる感覚を、レトロゲームのモチーフとともにユーモラスに描きながら、上がったり下がったりを繰り返しても、人はまた前に進んでいけるというメッセージを込めた一曲となっている。

ゲームオーバーのように感じる瞬間も、物語の途中に起こる出来事のひとつ。迷い込んだ道も、選んだ道も、いつか自分だけのベストスコアに変えていく。懐かしさを感じる8bitサウンドやゲーム的な言葉遊びと、今の時代を生きるリアルな感情が重なり合う、Ettoneならではの“新しいかたちの応援歌”に仕上がっている。

楽曲制作には、シンガーソングライター・Furui Riho、O21 Label Head / Executive ProducerのALYSA、さらにEttoneのメンバーであるkoyukiとyuzukiが参加。Furui Rihoならではのユーモアとリアリティを帯びた言葉選び、ALYSAによるポップかつ立体的なサウンドプロデュース、そしてメンバー自身の等身大の感覚が重なり合い、Ettoneが掲げる“LOOSE POPS”の新たな表情を提示している。

また今作は、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とのコラボレーションも実現。ジャケット写真では、ポチャッコが8bitゲームの世界に入り込んだようなビジュアルで登場し、「1UP↑1DOWN↓」の持つ“転んでも、迷っても、何度だって進んでいく”というポジティブなムードを、愛らしい存在感とともに表現している。

MVは、ポチャッコがレトロゲームのステージを進みながら転んでも起き上がり、ミッションが増えていく“ハードモード”の中でも走り続けていく姿が描かれる。途中には、終わらないロード画面のような停滞感や、思うように進めないバグのような場面も登場。そんな時に現れる“飴キャラ”がポチャッコをそっと後押ししていく。

“無敵モード”になったかと思えば、現実はそう簡単に変わらない。家でぐったりしてハートが下がる瞬間もあれば、新たな友達との出会いをきっかけに、また外へ走り出す場面も。ゲームの中の出来事として描かれながらも、日々の中で感じる停滞や迷い、誰かに救われる瞬間が重ねられている。

うまくいかない日も、思い通りに進めない瞬間も、物語はまだ続いていく。ポチャッコの愛らしさとEttoneらしい軽やかなポップネスが重なり合い、「1UP↑1DOWN↓」の持つ“新しいかたちの応援歌”としての魅力を映像でも表現したMusic Videoに仕上がっている。

「トワイライト」に続く約2カ月ぶりの新曲となる本作。クリエイティブガールグループとして独自の進化を続けるEttoneが、8bitゲームの軽やかさと現代的な感情を掛け合わせて描く“LOOSE POPS”の新展開に注目が集まる。

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◼︎Creator’s Note - Furui Riho(@furui_riho)

「ちゃんとした大人ってなんだろう？」「頑張るってなんだろう？」そんな問いが原点となった楽曲です。ゲームの世界を模した世界観と軽快なサウンドの中で、koyuki/yuzukiが書いたリアルで等身大な歌詞がまっすぐでとても美しい。彼女たち自身が創作と真摯に向き合い、アーティストとしてのものづくりの力を感じさせる一曲です。みんなで丁寧に作り上げた大切な作品になりました。

◼︎Director’s Note - Tokiya Yokozeki (@toki_or_u10)

初めて聴かせていただいた時、ゲームと現実世界の葛藤を織り交ぜたリリック、それを軽やかに飛び越えていくようなメロディーがとても素敵で、ドラマチックな楽曲だと感じました。

そんな自分が受けたイメージと世界観を活かしながら、現代のアイコンやオブジェクト、ゲームらしさをドットで描き起こし、ALYSAさんとのやり取りを重ねるなかで見出したEttoneと、この楽曲の持つ色を作品に落とし込み、とても見応えのある映像に仕上がったと思います。

ドラマチックな展開や細かな演出、ポチャッコの演技にも、ぜひ注目してご覧いただけたら嬉しいです！

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4th Digital Single「1UP↑1DOWN↓」

2026年6月29日(月) 配信リリース

https://o21.lnk.to/Ettone_1UP1DOWN