「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーBLACK キングストーンフラッシュエディション（初回限定台座付属）」が7月1日予約開始集光頭部やPETシートで発光イメージを再現
【S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーBLACK キングストーンフラッシュエディション（初回限定台座付属）】 7月1日 予約開始 12月 発売予定 価格：11,000円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーBLACK キングストーンフラッシュエディション（初回限定台座付属）」を7月1日に予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は11,000円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーBLACK」より主人公・南光太郎が変身する仮面ライダーBLACKを真骨彫製法シリーズで立体化したもの。劇中のスーツが再現され、関節部から見える有機的なデザインまで再現されている。腰のベルトも緻密に造形されている。
キングストーンフラッシュエディションでは、集光頭部仕様とキングストーンエフェクトのフラッシュ状態を再現したPETシートが付属。さらに初回限定でクレストデザインの台座が付属する。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 29, 2026
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーBLACK キングストーンフラッシュエディション（初回限定台座付属）」の詳細公開！
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集光頭部やPETシートで発光イメージを再現！
一般店頭にて2026年7月1日予約開始、12月発売予定！#t_shf #仮面ライダーBLACK pic.twitter.com/jVcGfmDn4e
(C)石森プロ・東映