【S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーBLACK キングストーンフ ラッシュ エディション（初回限定台座付属）】 7月1日 予約開始 12月 発売予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーBLACK キングストーンフラッシュエディション（初回限定台座付属）」を7月1日に予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は11,000円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーBLACK」より主人公・南光太郎が変身する仮面ライダーBLACKを真骨彫製法シリーズで立体化したもの。劇中のスーツが再現され、関節部から見える有機的なデザインまで再現されている。腰のベルトも緻密に造形されている。

キングストーンフラッシュエディションでは、集光頭部仕様とキングストーンエフェクトのフラッシュ状態を再現したPETシートが付属。さらに初回限定でクレストデザインの台座が付属する。

(C)石森プロ・東映