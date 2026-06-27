開催：2026.6.27

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 22 - 1 [ロイヤルズ]

MLBの試合が27日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はデービッド・サンドリン、対するロイヤルズの先発投手はスティーブン・クルーズで試合は開始した。

3回裏、2番 ミゲル・バルガス 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 CWS 3-0 KC、6番 チェース・マイドロス 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 4-0 KC、8番 トリスタン・ピーターズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 6-0 KC、9番 ジェーコブ・ゴンザレス 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 CWS 9-0 KC、2番 ミゲル・バルガス 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 10-0 KC

4回表、5番 マイケル・マッシー 4球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでロイヤルズ得点 CWS 10-1 KC

4回裏、4番 アンドルー・ベニンテンディ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 11-1 KC

5回裏、3番 カイル・ティール 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 13-1 KC

6回裏、8番 トリスタン・ピーターズ 初球を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでWソックス得点 CWS 17-1 KC

7回裏、6番 チェース・マイドロス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 18-1 KC、9番 ジェーコブ・ゴンザレス 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 20-1 KC、2番 ミゲル・バルガス 初球を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 CWS 21-1 KC、3番 カイル・ティール 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 22-1 KC

試合は22対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービッド・サンドリンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのミッチ・スペンスで、ここまで0勝2敗0S。

ここまでWソックスは42勝38敗で（ア・リーグ）中地区1位。一方ロイヤルズは34勝49敗で9.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:30 更新