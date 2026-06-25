毎日持ち歩く人も多い水筒。でも、細かい部分が洗いにくくて、なかなか汚れが落ちないことも。「そんなときに活躍してくれるのは、キャンドゥの『ボトルやコップのすみっこ洗いブラシ』です！」というのは、100円ショップ大好きなESSEベストフレンズ101メンバーのLilyさん。水筒はもちろん、排水口掃除にも使えるそう。おすすめの理由を語ります。

スポンジからブラシに変えた理由

わが家の子どもたちは2人とも小学生なので、毎日小学校に水筒を持っていきます。その水筒を洗うときに今まではスポンジを使っていました。しかし、中身が麦茶なので茶渋汚れを落とすのが大変だったんです。

そんなときに出合ったのが、キャンドゥの「ボトルやコップのすみっこ洗いブラシ」。

しっかりとした硬めのブラシが、底のすみやデコボコとした部分の汚れも簡単に取ってくれます！

ブラシはかためですが、いざ使ってみるとカーブした部分にもフィットして洗えました。

水筒以外に、ペットボトルや排水溝掃除にも便利

このブラシで洗えるのは水筒だけじゃありません。ペットボトルや、飲み口が小さいシャンパングラスなどにも使えました。

さらに、持ち手が長いので、台所の排水溝掃除にも便利！ その際はもちろん、ボトル洗い用と掃除用で2本用意しておくのをオススメします。

気になった方はぜひチェックしてみてください。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

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