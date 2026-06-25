あいのり・桃、結婚7年目の記念日デート 6歳年下夫が本音トークで断言「ない！これ以上なにもない！」
恋愛バラエティー番組『あいのり』出演で知られるブロガーの桃が、結婚7年目の記念日デートの様子を自身のブログで公開。6歳年下の夫・しょうくんとの仲睦まじいエピソードが反響を呼んでいる。
【写真】結婚式のショットを公開した6歳年下の夫・しょうくんと桃
桃は「結婚7年目の夫婦デート…！」と題してブログを更新し、「結婚7年目の結婚記念日デートは…お鮨を食べに行きました！」と報告。夫婦ショットとともに、特別な1日を振り返った。
投稿では、2020年の結婚当時の写真も公開。「ちょうど私の中で加工アプリブームで、ほぼこの手のタッチのツーショットしか残ってなくて、なんかもったいないな。笑」とし、「リアルの写真もっと残しておけば良かった！笑」と当時を懐かしんだ。
2人が訪れたのは、以前訪れて感動したという渋谷の寿司店「一喜」。桃は「しょうくんも、ひとくち食べるごとに…驚きの表情をしてくれて…嬉しかったなぁ」とつづり、食事を満喫する夫の姿も紹介した。
さらに、記念日ということもあり夫婦の本音トークも展開。桃が「最近の夫婦についてどう思ってる？」と尋ねると、しょうくんは「仲良し!!仲良し!!」と即答したという。また、「もっとこうしてほしいこととかある？」との質問には、「ない！これ以上なにもない！」と返答。桃は「ほんまかいな!!!!!!!」とツッコミを入れながらも、「いつもありがとう、しょうくん!!」と感謝を伝えた。
食事後は渋谷スクランブルスクエアで買い物も楽しんだ。「おそろいで帽子でも買おっか？」と立ち寄ったブランド「MARNI」で気になる帽子を発見。一度は購入を見送ったものの、やはり忘れられなかったことから購入を決めたといい、「買ってもらっちゃいました」と喜びを明かした。
新たに手に入れた帽子をかぶった夫婦ショットも公開し、「一緒に使おうね（ほぼ私が使うと思うけど。笑）」とコメント。結婚7年目を迎えても変わらぬ仲の良さをのぞかせた。
この投稿には、「素敵なご夫妻」「憧れ」「いつでも仲良し最高」「結婚記念日、おめでとう」「飾らない自然な感じのご夫婦とても素敵」「かわいくて素敵なおふたり」「推し夫婦」「幸せそうで何より」「ラブラブ」「いろんな意味でよく似合ってる2人」など、多くの祝福の声が寄せられている。
【写真】結婚式のショットを公開した6歳年下の夫・しょうくんと桃
桃は「結婚7年目の夫婦デート…！」と題してブログを更新し、「結婚7年目の結婚記念日デートは…お鮨を食べに行きました！」と報告。夫婦ショットとともに、特別な1日を振り返った。
投稿では、2020年の結婚当時の写真も公開。「ちょうど私の中で加工アプリブームで、ほぼこの手のタッチのツーショットしか残ってなくて、なんかもったいないな。笑」とし、「リアルの写真もっと残しておけば良かった！笑」と当時を懐かしんだ。
さらに、記念日ということもあり夫婦の本音トークも展開。桃が「最近の夫婦についてどう思ってる？」と尋ねると、しょうくんは「仲良し!!仲良し!!」と即答したという。また、「もっとこうしてほしいこととかある？」との質問には、「ない！これ以上なにもない！」と返答。桃は「ほんまかいな!!!!!!!」とツッコミを入れながらも、「いつもありがとう、しょうくん!!」と感謝を伝えた。
食事後は渋谷スクランブルスクエアで買い物も楽しんだ。「おそろいで帽子でも買おっか？」と立ち寄ったブランド「MARNI」で気になる帽子を発見。一度は購入を見送ったものの、やはり忘れられなかったことから購入を決めたといい、「買ってもらっちゃいました」と喜びを明かした。
新たに手に入れた帽子をかぶった夫婦ショットも公開し、「一緒に使おうね（ほぼ私が使うと思うけど。笑）」とコメント。結婚7年目を迎えても変わらぬ仲の良さをのぞかせた。
この投稿には、「素敵なご夫妻」「憧れ」「いつでも仲良し最高」「結婚記念日、おめでとう」「飾らない自然な感じのご夫婦とても素敵」「かわいくて素敵なおふたり」「推し夫婦」「幸せそうで何より」「ラブラブ」「いろんな意味でよく似合ってる2人」など、多くの祝福の声が寄せられている。