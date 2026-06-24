工藤静香が6月23日放送の『バナナサンド』（TBS系）に出演。自身のInstagramに収録時のオフショットを投稿している。

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工藤は中島みゆき「地上の星」と自身の楽曲「慟哭」で「ハモリ我慢ゲーム」に挑戦。さらに、絶品の鮭イクラ丼をかけた「ダンシング積み木バトル」に挑んでいる。

工藤は「ハモリ我慢ゲーム」でお馴染みのハモリ隊の面々と記念撮影。「強めのコーラスの方！本当に強いのよ。声 笑笑笑笑」「とっても楽しかったです！」「サビになると、自分の声が一切聞こえなくなり、自分の声は想像で歌うしかない感じです。そして耳の中にコーラスで溢れます 笑笑笑笑」と振り返りつつ、「地上の星で、なんとなくポイントがわかったので集中して慟哭のサビに入ったのですが、笑笑笑笑笑笑笑笑」「まさかの と～もだち」「と～もだち」「と～もだち」「友達の連打にツボってしまい、、、笑笑笑笑」「その瞬間 もう音がわからなくなり、いやいや、これは難しい！これ成功できる方ほんとにすごい！笑」「最後まで音外しまくりました。笑笑笑笑笑笑」とエピソードを明かしている。

「いろいろ初体験でとても楽しかったです！」「笑いジワが増えました笑」と記した工藤は、Louis Vuittonのワンピースに、BVLGARIのジュエリーを合わせたコーディネートを披露している。

この投稿にコメント欄では、「面白すぎて爆笑しました」「バラエティ番組のしぃちゃんも大好きです」「脚が本当にきれい」「ミニがとても可愛くてお似合い」「ワンピース衣装も膝上丈～萌丈～」「ファッションも素敵でお脚も綺麗」などの声が寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）