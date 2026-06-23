AKOMEYAの「夏飯」フェア　ご飯にかけるだけで宮崎の冷や汁や旨辛ユッケジャンが完成

ライフスタイルショップ『AKOMEYA』から夏でもおいしくご飯を食べられる“ぶっかけシリーズ”が登場する。2026年6月23日から開催する「夏飯」フェアでは、「冷や汁」や「旨辛ユッケジャン」などご飯にかけるだけの手軽な商品がラインナップ。さっぱりしたものがほしくなるこの季節にぴったりのご飯が簡単にできるという。

スパイシーやひんやりで夏のご飯をたのしく、おいしく！

「麺やごはんにかけるだけで、暑い夏にぴったりなスパイシーさを愉しめるぶっかけシリーズ」（同社）として登場するのは、「旨辛ユッケジャン」と「旨辛坦々肉味噌」。

ユッケジャンは、香味野菜と牛モモ肉、きのこ3種を炒め、ピリ辛の味付けをしている。ユッケジャンというとスープを想像しがちだが、この商品はご飯や麺にかけて楽しむという。坦々肉味噌は、豚肉の粗挽きがたっぷりで、胡麻とカシューナッツが効いたもの。花椒がほのかに薫るとのことで、本格的な味わいが期待できる。

暑い夏にぴったりなスパイシーさを愉しめるぶっかけシリーズ

“ひんやり”とご飯を楽しめるのは、宮崎の郷土料理「冷や汁」。同社は「夏でもお米がさらさら食べられるようにアレンジ」したという。鮭、鯵、鯛の3種類が登場し、魚のほぐし身や野菜など具材もしっかり入っていて食べ応えもありそうだ。

「冷や汁」を独自にアレンジ

また、同社で人気の「鯛めしの素」を手掛ける愛媛海産から「出汁茶漬け」も販売される。「出汁は全てかつお節、さば節、そうだがつお節と北海道産昆布だしの上品な合わせ出汁を使用」（同社）した旨みたっぷりの商品だ。

こちらは、真鯛、ふぐ、金目鯛、はまぐり、しらす梅、銀鮭と6種類のラインナップで、どれも贅沢な仕上がりとなっている。

さっぱり美味しい出汁茶漬け

暑さで食欲が低下しがちな夏にうれしいさっぱりご飯で、たのしく、おいしくご飯を食べられそうだ。

「夏飯」フェア 商品一覧

■ぶっかけ 旨辛ユッケジャン 税込650円

ぶっかけ 旨辛ユッケジャン 税込650円

■ぶっかけ 旨辛坦々肉味噌 税込650円

ぶっかけ 旨辛坦々肉味噌 税込650円

■宮城風 鮭の冷や汁 税込660円

宮城風 鮭の冷や汁 税込660円

■宮崎風 鯵の冷や汁 税込660円

宮崎風 鯵の冷や汁 税込660円

■伊予さつま風 鯛の冷や汁 税込660円

伊予さつま風 鯛の冷や汁 税込660円

■天然真鯛の出汁茶漬け 税込660円

■ふぐの出汁茶漬け 税込660円

■金目鯛の出汁茶漬け 税込750円

■はまぐりの出汁茶漬け 税込750円

■しらす梅の出汁茶漬け 税込750円

■銀鮭の出汁茶漬け 税込660円

素材の鮮度が活きる出汁茶漬け 6種

【画像】ごはんにかけるだけ！ さくっと手軽に夏のご飯（9枚）