FCNTは、スマートフォン「arrows We3（アローズ ウィースリー）」を2026年6月25日から順次発売する。

メモリー＆ストレージ容量が選べるSIMフリーモデルも

リフレッシュレート120Hzの約6.1型（1984×900ドット）TFTディスプレーを搭載したコンパクトボディに、1回の充電で2日間利用できる容量5000mAhバッテリーを内蔵する。

バッテリー劣化を抑える独自技術により、5年後でも初期容量の80％を維持するという。操作中は端末へ直接電力を供給する「ダイレクト給電」に対応し、バッテリーへの負荷や発熱を抑えて快適に利用可能だ。

側面には最大3つのアプリや機能を割り当てられ、ワンタッチで起動できる「アクションキー」を装備する。

MIL規格23項目に準拠するほか、IPX6/8/9防水、IP6X防塵性能を備える。泡タイプのハンドソープでの丸洗いに対応するほか、アルコール除菌も行えるなど、いつでも清潔に利用可能だ。

通話内容を録音する旨を相手へ通知する迷惑電話対策、通話内容をAI（人工知能）が解析し、特殊詐欺の可能性がある場合にユーザーへ警告を表示する詐欺対策の両機能を実装。

背面に約5030万画素、前面に約800万画素カメラを搭載。ホーム画面のカスタマイズや、子ども向けの「ジュニアモード設定」、「おサイフケータイ」などの機能を備える。

OSは「Android 16」をプレインストールする。メモリーは4GB、内蔵ストレージは64GB、microSDXC（最大2TB）をサポートする。また、メモリー8GB、内蔵ストレージ128GBも選べるSIMフリーモデルも用意する。

カラーはライトブルー、ブラック、ホワイトの3色。